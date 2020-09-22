Коронавірус руйнує мозок? Нове дослідження впливу COVID-19 на людину

Ситуація з коронавірусом в Європі погіршується, а вчені дослідили його вплив на мозок хворого – і зробили невтішні висновки.

3583 українці вже померли від COVID-19. І це лише офіційно зафіксовані випадки станом на 21 вересня. Загалом в Україні вже майже 180 тисяч підтверджених випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

Згадуйте ці цифри щоразу, як підходите в притул до когось у супермаркеті чи забуваєте одягнути маску, виходячи з дому.

Маска – все-таки найкращий спосіб захистити себе?

До слова, нині вчені акцентують увагу саме на масках. Наприклад, директор центрів із контролю та запобігання захворюваностям США Роберт Редфілд переконаний, що маска – найкращий спосіб захистити себе.

– Ми маємо чіткі наукові докази, що маски працюють. Я навіть скажу, що маска більш гарантовано захистить мене від COVID-19, ніж коли я прийму вакцину, бо імуногенність може складати 70%. І якщо вакцина не викличе у мене відповідної реакції імунної системи, вона мене не захистить, а маска – так, – каже Роберт.

Звісно, ніхто не каже, що ефективність майбутньої вакцини буде невисокою. Але до її масового застосування – щонайменше рік, тож до того часу не слід нехтувати протиепідемічними правилами.

Уряд переглянув епідситуацію в країні. Хто тепер в червоній зоні?

Нагадаємо, в Україні, адаптивний карантин продовжили до 31 жовтня. Щотижня уряд переглядає епідситуацію в регіонах і визначає, до якої із карантинних зон вони відносяться.

Відучора якраз набрав чинності новий поділ на кольорові зони. З червоної виключили такі міста як Тернопіль, Івано-Франківськ та Чернівці.

Саме там протестували проти запровадження жорстких карантинних обмежень.

До червоної зони буде віднесено:

– місто Чоп Закарпатської області;

– Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

– місто Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;

– місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

– місто Канів Черкаської області;

– Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області;

– місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області.

Країни-антилідери із захворюваності на COVID-19 у світі

Загалом кількість заражених у світі вже перевалила за 31 мільйон.

І вже понад 960 тисяч людей – померли.

Антилідери серед країн поки незмінні:

Сполучені Штати Америки – майже 7 мільйонів хворих;

Індія – 5,5 мільйонів хворих;

Бразилія – 4,5 мільйони інфікованих коронавірусом.

Причому в Індії, попри зростання кількості хворих, послаблюють карантинні обмеження. Влада деяких штатів Індії дозволила відучора відкрити школи. Також цього понеділка відкрили для відвідин всесвітньо відому туристичну пам’ятку Тадж-Махал.

При цьому щоденний приріст нових випадків коронавірусу в Індії становить близько 100 тисяч осіб.

А от у Великій Британії – навпаки, через зростання кількості нових хворих задумались про повторне впровадження національного локдауну.

Але усе залежить від громадян Сполученого Королівства.

У Сполученому Королівстві вже зареєстровано найбільше офіційне число загиблих від COVID-19 у Європі.

Власне, ситуація з COVID-19 у Європі нині також розвивається не найоптимістичнішим чином. Становище, кажуть експерти, навіть гірше ніж під час березневого піку.

Як коронавірус може руйнувати мозок хворого

Тим часом вчені продовжують вивчати коронавірус та його вплив на організм людини. І відкриття невтішні.

Фахівці з університету Ліверпуля, Університетського коледжу Лондона, Єльського університету і Медичної школи Ікона виявили, що коронавірусна інфекція може спричинити руйнування головного мозку!

Їхнє спільне дослідження опублікував науковий журнал Nature.

За даними вчених, внаслідок COVID-19 можуть проявитись неврологічні і психіатричні ускладнення, а також порушуватись система кровопостачання головного мозку.

Найбільш поширеними неврологічними наслідками є інсульт і енцефаліт. Другий може перейти у виключно важку форму під назвою гострий розсіяний енцефаломієліт, коли починається запалення головного і спинного мозку, а нервові клітини втрачають свою мієлінову оболонку.

– Це викликає симптоми як у розсіяного склерозу. У деяких з цих важких пацієнтів симптоми респіраторного захворювання були лише в слабкій формі, – зазначає доктор Майкл Занді – невролог університетського коледжу Лондона

Є і більш рідкісні ускладнення. Які саме?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо вакцинуватися від грипу.

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