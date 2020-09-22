Онлайн-магазин надіслав не той товар: як повернути гроші

Як повернути кошти за онлайн-покупку, яка не збігається з тим, що ви замовили.

Гортаючи стрічку в Instagram, Наташа натрапила на сторінку одного баєра, який займається підбором та купівлею речей з-за кордону.

Тож Наташа вибрала собі сумочку і зробила замовлення.

І їй одразу кинули номер картки, щоб вона перерахувала всі кошти. Що вона успішно й зробила, разом із:

помилкою № 1

Перераховуючи гроші, вона не подивилась, що людина, з якою вона переписується, і одержувач грошей – дві зовсім різні особи – Геннадій Петрович щось на шопера не схожий.

помилкою № 2

Згодом через декілька днів прийшла посилка, але це був такий фейк, що, навіть маючи дві ліві руки, можна було б пошити краще. Словом, схожим на картинку з Instagram був хіба що колір.

Наташа одразу написала, що це зовсім не той товар, і вона хоче, щоб їй повернули кошти, але її спочатку почали годувати сніданками, а за кілька днів взагалі включили ігнор.

Як повернути кошти за онлайн-покупку?

Звісно, краще таку ситуацію взагалі не допускати. Для цього потрібно перевірити, у кого саме ви будете купляти товар.

1. Обов’язково зверніть увагу на активність сторінки, чи є вона живою чи просто накручена ботами!

Під фотографіями мають бути коментарі реальних покупців, перечитайте їх (деяким можна навіть написати в дірект і спитати, чи задоволені вони покупками та сервісом; круто якщо є сторіз чи хайлайтс з реальними покупцями.

2. Обов’язково в переписці попросіть продавця докладно описати товар, який вам відправлятимуть, його ціну, а також умови його обміну та повернення.

Що робити, якщо річ ви вже замовили й оплатили, а продавець виявився шахраєм?

Продаж товарів онлайн вважається комерційною діяльністю, а отже на такого продавця, навіть якщо він не зареєстрований як ФОП (хоча мав би), поширюються відповідні статті у ЦКУ та ЗУ «Про захист прав споживачів».

А отже, відповідно до ст. 9 зазначеного вище закону, ви маєте право протягом 14 днів повернути товар, якщо у вас є до нього претензії, і вимагати його заміни або повернення коштів.

А ось про особливості купівлі товарів в Instagram-магазині та взагалі в мережі зазначені в ст. 12 ЗУ «Про захист прав споживачів» – а саме Права споживача в разі укладення договору поза торговельними або офісними приміщеннями – відповідно до якої продавець зобов’язаний вам надати документ, що засвідчує факт онлайн-купівлі.

Також є одна цікава річ продавець може повертати вам кошти цілих 30 днів, і цей термін зазначений у законі.

Своєю чергою ви, тобто Покупець, маєте право не повертати йому товар до моменту повернення коштів – думаю, більшість про цю норму закону навіть не здогадувались.

Як на мене, то все справедливо! Чому ми перераховуємо кошти з вірою, що нам відправлять товар (під чесне слово), а Продавець боїться спершу нам повернути кошти, а потім чекати від нас свого товару? Здається, це вибіркова демократія.

Також всі витрати, пов’язані з поверненням продукції, вам має відшкодувати Продавець.

Повернення грошей за онлайн-товари: який алгоритм ваших дій?

Зв’язуємось із продавцем і кажемо, що ваші домовленості порушено, але без скандалів, а у формі ввічливої правової претензії з посиланням на відповідні норми закону, та просимо повернути кошти.

У більшості випадків цього абсолютно достатньо.

Якщо ж Продавець вас ігнорує чи взагалі заблокував:

Йдемо в банк і пишемо заяву, щоб зробити чарджбек, до неї додаємо всі докази недобросовісності продавця, які маємо! Інструмент чарджбеку працює тільки з Visa або MasterCard!

Якщо вже й це не спрацювало:

Подаємо заяву в суд

Також пишемо заяву в поліцію, оскільки відповідно до ст. 190 ККУ дії такого продавця розцінюються як шахрайство.

Які речі, згідно з законом, не можна повернути та у яких випадках навіть за ці речі продавець має повернути вам кошти?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо розбили товар у супермаркеті.

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