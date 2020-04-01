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ICTV / Ранок / Як повернути гроші за товар без картки, якою ви платили / 01.04.2020 17:15
01.04.2020 17:15
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Як повернути гроші за товар без картки, якою ви платили

Фото: Pixabay

Повернути товар до магазину для звичайного споживача інколи виявляється складною справою. Тому давайте розберемось, як можна це зробити.

Як повернути гроші за товар

Для того, щоб повернути гроші за товар, який ви купували в магазині, потрібно зробити наступні дії:

  1. Прийти до магазину та написати заяву.
  2. Вказати в документі причину повернення товару.
  3. Вам можуть запропонувати обмін.
  4. Якщо ви не хочете цього робити, то в заяві обов’язково вказуєте, що, у зв’язку з відсутністю потрібного товару для обміну, просите повернути гроші. Цей пункт є дуже важливим, оскільки так зможете за необхідності довести свою правоту.
  5. Заяву варто писати у двох варіантах. Одну для себе, іншу – для представника бізнесу.
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Як повернути товар без карти, якою розраховувались

Якщо ви з тих чи інших причин втратили картку, якою розраховувались, змінили або користувались не власною, але хочете повернути гроші за товар – дотримуйтесь простих порад:

  1. Завжди зберігайте чек. Це буде гарантією того, що ви зможете повернути товар та отримати назад гроші навіть без картки.
  2. Пишете заяву та відмовляєтесь від обміну, як вказано вище.

Більше про те, як повернути гроші за товар, та які права в такій ситуації мають споживачі – дивіться у відео.

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Теги: Максим Несміянов, Марина Лишак, повернення, Споживач, товари
01.04.2020 17:15



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