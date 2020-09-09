Коронавірусу замало: у Монголії епідемія чуми?

Спалахи чуми реєструються по всьому світі – поки одиничні. Чи існує загроза нової ще страшнішої пандемії

Бубонна чума атакує країни Азії, кілька випадків зареєстровано і в США.

Чума відноситься до особливо небезпечних інфекцій. Її ще називають “Чорною смертю”. Саме вона спричинила не одну пандемію в історії людства. Уявіть, тільки у XIV сторіччі від неї померли близько 50 мільйонів людей у Європі та Азії.

Три випадки смертей у Монголії

Кілька днів тому в Монголії від недуги, яка у попередні століття забрала мільйони людських життів, помер третій пацієнт.

Він з’їв м’ясо бабака, який був заражений чумою. Місцеві ЗМІ повідомляють, що особи, які контактували з хворим, здорові.

Другий смертельний випадок на заході крани стався всередині серпня. Заражений також вживав тушку тварини, яку купив на місцевому ринку.

Про перший летальний випадок повідомили у середині липня. Загиблим виявився підліток, який з’їв делікатесне м’ясо, як вважають місцеві.

І це попри те, що в країні діє заборона на полювання та вживання бабаків. У регіонах спалаху чуми діє безстроковий карантин.

У Китаї ізолювали ціле місто

А от у Китаї місяць тому після другої смерті пацієнта від тієї ж бубонної чуми ізолювали ціле місто, щоб провести дезінфекцію будинків.

Повідомлялося, що в країні летальні випадки від чуми траплялися і раніше.

З 2009 по 2018 померли 11 китайців. Однак зараз влада побоюється спалаху епідемії.

Росія розпочала вакцинацію на Алтаї, а в США – є підтверджені випадки

Занепокоєна і сусідня Росія. Там в республіці Алтай розпочали вакцинацію.

У Сполучених Штатах Америки 17 серпня лабораторно підтвердили страшну недугу у мешканця Каліфорнії.

Щорічно американські лікарі фіксують 6-7 випадків зараження чумою. Але останній раз у штаті Каліфорнія, де нещодавно виявили хворого, це захворювання не спостерігали останні 5 років.

То що, світові загрожує ще страшніша пандемія? І чи є ліки проти чуми?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити при підозрі на коронавірус.

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