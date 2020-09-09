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ICTV / Ранок / Коронавірусу замало: у Монголії епідемія чуми? / 09.09.2020 12:45
09.09.2020 12:45
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Коронавірусу замало: у Монголії епідемія чуми?

Фото: Unsplash

Спалахи чуми реєструються по всьому світі – поки одиничні. Чи існує загроза нової ще страшнішої пандемії

Бубонна чума атакує країни Азії, кілька випадків зареєстровано і в США. 

Чума відноситься до особливо небезпечних інфекцій. Її ще називають “Чорною смертю”. Саме вона спричинила не одну пандемію в історії людства. Уявіть, тільки у XIV сторіччі від неї померли близько 50 мільйонів людей у Європі та Азії.

Три випадки смертей у Монголії

Кілька днів тому в Монголії від недуги, яка у попередні століття забрала мільйони людських життів, помер третій пацієнт. 

Він з’їв м’ясо бабака, який був заражений чумою. Місцеві ЗМІ повідомляють, що особи, які контактували з хворим, здорові.

Другий смертельний випадок на заході крани стався всередині серпня. Заражений також вживав тушку тварини, яку купив на місцевому ринку. 

Про перший летальний випадок повідомили у середині липня. Загиблим виявився підліток, який з’їв делікатесне м’ясо, як вважають місцеві.

І це попри те, що в країні діє заборона на полювання та вживання бабаків. У регіонах спалаху чуми діє безстроковий карантин. 

У Китаї ізолювали ціле місто

А от у Китаї місяць тому після другої смерті пацієнта від тієї ж бубонної чуми ізолювали ціле місто, щоб провести дезінфекцію будинків. 

Повідомлялося, що в країні летальні випадки від чуми траплялися і раніше.

З 2009 по 2018 померли 11 китайців. Однак зараз влада побоюється спалаху епідемії. 

Росія розпочала вакцинацію на Алтаї, а в США – є підтверджені випадки

Занепокоєна і сусідня Росія. Там в республіці Алтай розпочали вакцинацію.

У Сполучених Штатах Америки 17 серпня лабораторно підтвердили страшну недугу у мешканця Каліфорнії.

Також по темі: Боротьба з коронавірусом: які методи у світі найефективніші Чого чекати Україні? Друга хвила COVID-19 у світі та нова версія появи вірусу Навіщо Мексика кинула виклик ожирінню. І до чого тут коронавірус

Щорічно американські лікарі фіксують 6-7 випадків зараження чумою. Але останній раз  у штаті Каліфорнія, де нещодавно виявили хворого, це захворювання не спостерігали останні 5 років.

То що, світові загрожує ще страшніша пандемія? І чи є ліки проти чуми?    

Дивіться у відео. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити при підозрі на коронавірус.

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Теги: епідемія, Монголия, чума
09.09.2020 12:45



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