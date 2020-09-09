Коронавірусу замало: у Монголії епідемія чуми?

Спалахи чуми реєструються по всьому світі – поки одиничні. Чи існує загроза нової ще страшнішої пандемії
Бубонна чума атакує країни Азії, кілька випадків зареєстровано і в США.
Чума відноситься до особливо небезпечних інфекцій. Її ще називають “Чорною смертю”. Саме вона спричинила не одну пандемію в історії людства. Уявіть, тільки у XIV сторіччі від неї померли близько 50 мільйонів людей у Європі та Азії.
Три випадки смертей у Монголії
Кілька днів тому в Монголії від недуги, яка у попередні століття забрала мільйони людських життів, помер третій пацієнт.
Він з’їв м’ясо бабака, який був заражений чумою. Місцеві ЗМІ повідомляють, що особи, які контактували з хворим, здорові.
Другий смертельний випадок на заході крани стався всередині серпня. Заражений також вживав тушку тварини, яку купив на місцевому ринку.
Про перший летальний випадок повідомили у середині липня. Загиблим виявився підліток, який з’їв делікатесне м’ясо, як вважають місцеві.
І це попри те, що в країні діє заборона на полювання та вживання бабаків. У регіонах спалаху чуми діє безстроковий карантин.
У Китаї ізолювали ціле місто
А от у Китаї місяць тому після другої смерті пацієнта від тієї ж бубонної чуми ізолювали ціле місто, щоб провести дезінфекцію будинків.
Повідомлялося, що в країні летальні випадки від чуми траплялися і раніше.
З 2009 по 2018 померли 11 китайців. Однак зараз влада побоюється спалаху епідемії.
Росія розпочала вакцинацію на Алтаї, а в США – є підтверджені випадки
Занепокоєна і сусідня Росія. Там в республіці Алтай розпочали вакцинацію.
У Сполучених Штатах Америки 17 серпня лабораторно підтвердили страшну недугу у мешканця Каліфорнії.