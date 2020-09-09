Давай жить вместе: важен ли штамп в паспорте на самом деле

Стоит ли просто жить вместе? Психолог Наталья Кухтина рассказала о плюсах и минусах гражданского брака.

В современном мире многие решаются на семейную жизнь без официального оформления отношений.

Так ли важен штамп в паспорте на самом деле, и какой возраст идеален для заключения брака, Утро в Большом Городе разбиралось вместе с психологом.

Есть ли смысл вообще заключать брак

Нужно ли вообще заключать брак? Наталья Кухтина отвечает уверенно: да.

По её словам, те отношения, которые принято называть гражданским браком, могут быть. Но они никогда не должны длиться больше одного года.

Год – это то время, когда мужчина и женщина присматриваются друг к другу, учатся строить свой быт. И если они понимают, что у них это получается, то заключают брак. Если же понимают, что по каким-то причинам не получается, то расстаются. А если «гражданский брак» переходит в следующие года, то это уже деструктивные отношения, – говорит психолог.

В каком возрасте создавать семью

По словам психолога Натальи Кухтиной, брак нужно заключать тогда, когда у мужчины и женщины есть любовь друг к другу, потребность в создании семьи и готовность к этому.

Лучше всего это делать, когда люди психологически, физически и эмоционально будут зрелыми – после 20 лет. Возрастных рамок у заключения брака быть не может. Если к людям придет любовь в 70 лет, они тоже могут пожениться и прожить ещё долгие счастливые годы, – советует Кухтина.

Зачем вообще нужна семья

Брак не может быть гарантией сохранения любви.

Но он важен, прежде всего, для женщины, поскольку обеспечивает ей ощущение безопасности.

Любая женщина, создавая семью, хочет быть защищенной и рожать детей. При этом ей понадобится содержание, помощь и защита. Поэтому все без исключения женщины хотят заключать брак. И это – правильно, – говорит психолог.

Мужчина в этом не испытывает такой сильной потребности.

А женщина из страха потерять любимого, соглашается на неофициальные отношения, которые в итоге, как правило, разрушаются.

И если в таких отношениях рождаются дети, то они очень страдают.

Откуда взялся страх и что с этим делать?

Многие мужчины и женщины сегодня не стремятся к браку, потому что у них есть негативный опыт.

Прежде всего, это опыт собственной семьи, если в ней не было добрых, спокойных долгосрочных отношений, а вместо этого были ссоры и другие травмирующие состояния.

Кроме того, страх внушает и негативный опыт родственников, друзей и знакомых.

По словам психолога, некоторым мужчинам и женщинам кажется, что если они распишутся, то утратят остроту чувств. Но это ошибка.

Люди просто прикрываются ширмой о том, что жизнь в свободных, «гражданских» отношениях сохраняет чувства. На самом деле это неправда, такая жизнь чувства не сохраняет.

Любовь даётся просто так, а над отношениями нужно работать всю жизнь, изучать друг друга, договариваться о правилах. А люди этого не делают и назначают виноватым брак. А на самом деле брак тут не причём – люди просто не развивали свои отношения, не трудились над ними. Вместо этого они просто предъявляли претензии друг к другу. А строить отношения – это очень большой труд, – уверена Наталья Кухтина.

Напомним, ранее мы рассказывали, где познакомиться с мужчиной для серьезных отношений.

Фото: Pixabay

Алина Литвиненко

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