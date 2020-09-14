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ICTV / Ранок / Чоловіча мода: головні тренди осені 2020 / 14.09.2020 11:35
14.09.2020 11:35
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Чоловіча мода: головні тренди осені 2020


Що носять чоловіки восени 2020 року? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні модні тренди.

Модними тенденціями цікавляться не тільки жінки, а й чоловіки. Адже гарно й сучасно виглядати хоче кожен.

Цієї осені дизайнери пропонують чоловікам надавати перевагу лаконічним і комфортним лукам.

Чоловіка мода на осінь 2020

Кардиган

Кардиган – це прямий подовжений жакет без комірця. Він не здає своїх позицій уже кілька сезонів поспіль.

Цієї осені дизайнери радять чоловікам обирати практичні в’язані кардигани з додаванням вовни.

Вони не лише вдало доповнять образ, але й надійно врятують від холоду.

Безпрограшний варіант, однозначно!

 

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Публикация от Вязаная одежда SHAPAR (@shapar_brand)

 

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Публикация от ManWorld officel (@manworldofficel)

Шкіряний total-look

Чоловік, з ніг до голови одягнений у шкіру, це круто і сексуально. Попитай знайомих жінок, гадаємо, вони тобі це підтвердять.

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Тож можеш сміливо поєднувати шкіряні штани із шкіряною курткою.

А якщо не боїшся модних експериментів – можеш навіть приміряти комбінезон.

 

 

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Публикация от Чоловічий Одяг Взуття (@_pokupka_ua)

Чоловічі легінси

Легінси, що спокусливо обтягують ноги і сідниці, тепер можуть носити не лише дівчата. Восени 2020 цей предмет гардеробу увійшов і в чоловічий гардероб.

Ми не впевнені, що цей тренд прийдеться тобі до душі.

Адже образи з легінсами надто нагадують середньовічне вбрання, не вистачає лише сорочки з рюшами і перуки.

Втім, це наша суб`єктивна думка, а вибір, звісно ж, за тобою.

 

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Публикация от Спортивная одежда Gorilla Wear (@gorillawearukraine)

 

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Публикация от Спортивная одежда для мужчин (@sportlaif_26)

Яскраво-рожевий колір

Рожевий носять не лише дівчата. Для чоловіків це теж дуже вдалий вибір.

Тож радимо занести сорочку або джемпер такого кольори до свого шопінг-листа.

Причому, цієї осені краще надавати перевагу не світлим пудровим відтінкам рожевого, а кислотним і насиченим. Саме вони зараз на піку популярності.

 

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Публикация от Мужской Модный Гороскоп (@men_goroskop)

 

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Публикация от Алексеева Мария (@m.alekseeva_photographer)

Благородний оксамит

Вельвет, велюр і оксамит стають усе більш актуальними для чоловіків. Ці тканини використовують і для брюк, і для костюмів, і для верхнього одягу…

Одяг із них – такий м`якенький і комфортний, що тобі просто не захочеться його знімати.

А оригінальний зовнішій вигляд гарантовано приверне до тебе увагу протилежної статі.

 

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Публикация от ????МУЖСКАЯ ОДЕЖДА????Be.awesome???? (@be.awesome26)

 

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Публикация от (@aktobearzan_lux)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені 2020 для жінок.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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Теги: модні тренди, модні тренди осені
14.09.2020 11:35



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