Чоловіча мода: головні тренди осені 2020

Що носять чоловіки восени 2020 року? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні модні тренди.
Модними тенденціями цікавляться не тільки жінки, а й чоловіки. Адже гарно й сучасно виглядати хоче кожен.
Цієї осені дизайнери пропонують чоловікам надавати перевагу лаконічним і комфортним лукам.
Чоловіка мода на осінь 2020
Кардиган
Кардиган – це прямий подовжений жакет без комірця. Він не здає своїх позицій уже кілька сезонів поспіль.
Цієї осені дизайнери радять чоловікам обирати практичні в’язані кардигани з додаванням вовни.
Вони не лише вдало доповнять образ, але й надійно врятують від холоду.
Безпрограшний варіант, однозначно!
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Шкіряний total-look
Чоловік, з ніг до голови одягнений у шкіру, це круто і сексуально. Попитай знайомих жінок, гадаємо, вони тобі це підтвердять.Також по темі: ТОП-5 кращих чоловічих стрижок, які користуються популярністю ТОП гаджетів для сучасних чоловіків Як збільшити чоловічу силу? Поради, які справді діють
Тож можеш сміливо поєднувати шкіряні штани із шкіряною курткою.
А якщо не боїшся модних експериментів – можеш навіть приміряти комбінезон.
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Чоловічі легінси
Легінси, що спокусливо обтягують ноги і сідниці, тепер можуть носити не лише дівчата. Восени 2020 цей предмет гардеробу увійшов і в чоловічий гардероб.
Ми не впевнені, що цей тренд прийдеться тобі до душі.
Адже образи з легінсами надто нагадують середньовічне вбрання, не вистачає лише сорочки з рюшами і перуки.
Втім, це наша суб`єктивна думка, а вибір, звісно ж, за тобою.
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Яскраво-рожевий колір
Рожевий носять не лише дівчата. Для чоловіків це теж дуже вдалий вибір.
Тож радимо занести сорочку або джемпер такого кольори до свого шопінг-листа.
Причому, цієї осені краще надавати перевагу не світлим пудровим відтінкам рожевого, а кислотним і насиченим. Саме вони зараз на піку популярності.
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Благородний оксамит
Вельвет, велюр і оксамит стають усе більш актуальними для чоловіків. Ці тканини використовують і для брюк, і для костюмів, і для верхнього одягу…
Одяг із них – такий м`якенький і комфортний, що тобі просто не захочеться його знімати.
А оригінальний зовнішій вигляд гарантовано приверне до тебе увагу протилежної статі.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені 2020 для жінок.
Фото: Unsplash