Чоловіча мода: головні тренди осені 2020

Що носять чоловіки восени 2020 року? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні модні тренди.

Модними тенденціями цікавляться не тільки жінки, а й чоловіки. Адже гарно й сучасно виглядати хоче кожен.

Цієї осені дизайнери пропонують чоловікам надавати перевагу лаконічним і комфортним лукам.

Чоловіка мода на осінь 2020

Кардиган

Кардиган – це прямий подовжений жакет без комірця. Він не здає своїх позицій уже кілька сезонів поспіль.

Цієї осені дизайнери радять чоловікам обирати практичні в’язані кардигани з додаванням вовни.

Вони не лише вдало доповнять образ, але й надійно врятують від холоду.

Безпрограшний варіант, однозначно!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вязаная одежда SHAPAR (@shapar_brand) 26 Июн 2019 в 12:34 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ManWorld officel (@manworldofficel) 9 Сен 2020 в 11:44 PDT

Шкіряний total-look

Чоловік, з ніг до голови одягнений у шкіру, це круто і сексуально. Попитай знайомих жінок, гадаємо, вони тобі це підтвердять.

Тож можеш сміливо поєднувати шкіряні штани із шкіряною курткою.

А якщо не боїшся модних експериментів – можеш навіть приміряти комбінезон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кожа-стиль|Натуральная кожа (@leatherstylespb) 26 Окт 2016 в 11:57 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Чоловічий Одяг Взуття (@_pokupka_ua) 29 Авг 2020 в 10:42 PDT

Чоловічі легінси

Легінси, що спокусливо обтягують ноги і сідниці, тепер можуть носити не лише дівчата. Восени 2020 цей предмет гардеробу увійшов і в чоловічий гардероб.

Ми не впевнені, що цей тренд прийдеться тобі до душі.

Адже образи з легінсами надто нагадують середньовічне вбрання, не вистачає лише сорочки з рюшами і перуки.

Втім, це наша суб`єктивна думка, а вибір, звісно ж, за тобою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Спортивная одежда Gorilla Wear (@gorillawearukraine) 16 Июл 2018 в 9:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Спортивная одежда для мужчин (@sportlaif_26) 28 Мар 2020 в 4:36 PDT

Яскраво-рожевий колір

Рожевий носять не лише дівчата. Для чоловіків це теж дуже вдалий вибір.

Тож радимо занести сорочку або джемпер такого кольори до свого шопінг-листа.

Причому, цієї осені краще надавати перевагу не світлим пудровим відтінкам рожевого, а кислотним і насиченим. Саме вони зараз на піку популярності.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мужской Модный Гороскоп (@men_goroskop) 29 Май 2017 в 7:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексеева Мария (@m.alekseeva_photographer) 20 Авг 2019 в 11:42 PDT

Благородний оксамит

Вельвет, велюр і оксамит стають усе більш актуальними для чоловіків. Ці тканини використовують і для брюк, і для костюмів, і для верхнього одягу…

Одяг із них – такий м`якенький і комфортний, що тобі просто не захочеться його знімати.

А оригінальний зовнішій вигляд гарантовано приверне до тебе увагу протилежної статі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????МУЖСКАЯ ОДЕЖДА????Be.awesome???? (@be.awesome26) 1 Мар 2020 в 4:00 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@aktobearzan_lux) 19 Мар 2020 в 6:15 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені 2020 для жінок.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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