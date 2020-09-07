Модні тренди осені 2020: що будуть носити в оксамитовий сезон

Модні тренди осені 2020 – найактуальніші моделі, які стануть справжніми хітами у наступному сезоні.
Ранок у Великому Місті зібрав 5 головних модних трендів осені, які можна починати носити вже зараз.
Модні тренди осені 2020
Латекс
Провокаційний і глянцевий латекс – однозначно, один із наймодніших матеріалів наступного сезону.
Причому, він буде актуальним не лише для спідниць та легінсів, але й для суконь, блуз та навіть верхнього одягу.
Особливо стильно виглядатиме латексний тотал-лук – як класичного чорного кольору, так і будь-яких соковитих відтінків.
Втім, таке вбрання ну дуже притягує погляди, тому рекомендуємо його лише сміливим та дуже впевненим у собі дівчатам.
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Довга бахрома
Бахрома не залишає модного олімпу ось уже кілька сезонів поспіль.
Але цього разу невеличкими китицями вже не обійдешся: дизайнери рекомендують керуватися принципом «чим довше – тим краще».
Така прикраса зробить твій образ живим і небанальним.
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Жіночі краватки
Суворий чоловічий галстук здатен чудово підкреслити ніжність і тендітність жінки, і, водночас, зробити образ елегантним.Також по темі: Більше не в моді! Головні антитренди літа 2020 Модні кольори волосся 2020: які відтінки зараз у тренді Модні піжами 2020: як стильно виглядати вдома
В осінньому сезоні вибирай мінімалістичні моделі без бантів і рюшів, які максимально нагадують чоловічі.
Або просто вирушай на шопінг до чоловічого магазину.
Носити такий аксесуар можна з офісним костюмом, сорочками та навіть сукнями.
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Розкішний оксамит
Розкішний на вигляд і такий приємний на дотик – оксамит стане одним із головних матеріалів осені 2020.
На піку моди будуть костюми та сукні.
Таке вбрання здатне не лише тебе прикрасити, але й зігріти прохолодним осіннім вечором.
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Color blocking
Ти можеш не підбирати по кольору сумку під туфлі або блузу під піджак. Будь сміливіше, пограй із кольором! Адже у моді – сolor blocking.
Секрет у тому, щоб в одному образі поєднати одяг різних, яскравих та контрастних кольорів. Їх може бути 2, 3 і навіть більше. Зелений+червоний, блакитний +жовтий, зелений+білий+фіолетовий – варіантів безліч!
При цьому, треба візуально створювати так звані кольорові блоки.
Не бійся експериментувати – це допоможе виглядати оригінально та свіжо!
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди літа 2020.