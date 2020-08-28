Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Кому можна не носити маску і кому вакцина не допоможе: свіжі новини про коронавірус / 28.08.2020 13:48
28.08.2020 13:48
Поділитися

Кому можна не носити маску і кому вакцина не допоможе: свіжі новини про коронавірус


Останні новини про поширення COVID-19 в Україні та світі.

Чи потрібні маски дітям

Пандемія коронавірусу не вщухає. Вона шариться світом і не щадить нікого – ні літніх людей, ні юнаків, дітей і навіть немовлят. У звязку з цим, Всесвітня організація охорони здоров`я розробила рекомендації щодо носіння захисних масок дітьми різного віку.         

Діти віком від 12 років мають обовязково носити маски на рівні з дорослими. Особливо коли не можливо гарантувати щонайменше дистанцію в 1 метр від інших людей, та в населених пунктах з підвищеним рівнем поширення вірусу.

Трохи молодші – від 6 до 11 років мусять носити маски лиш за певних обставин. Зокрема,

залежно від того, наскільки поширена передача вірусу в регіоні, де проживає дитина, чи може вона самостійно безпечно і правильно користуватися маскою, та чи можуть дорослі постійно прати багаторазову маску чи забезпечувати дитину одноразовими.

А от діткам до 5 років рекомендують маски не носити взагалі. Винятком може бути лише якщо дитина постійно контактує з хворими на COVID-19.

Разом з тим, у ВООЗ додають, що саме через дітей і молодь до зими у світі може зрости кількість летальних випадків через коронавірусну хворобу.

Коронавірус в Україні

Щодо України, то у нас продовжує стабільно зростати кількість інфікованих коронавірусом, за офіційними даними їх уже понад 112 тисяч. Щодоби виявляють півтори-дві тисячі нових інфікованих. 2403 людини станом на 27 серпня – померли.

У звязку зі стабільно високими показниками захворюваності, уряд прийняв рішення продовжити крантин в Україні до 31 жовтня.

Окрім цього, уряд ухвалив рішення вдруге за час пандемії закрити кордон для іноземців відзавтра – 29 серпня по 28 вересня.

Також по темі: Коронавірус VS грип: чи зможуть накрити дві епідемії одночасно? Що варто знати про симптоми коронавірусу Коронавірус активно мутує. Чого чекати далі

Обмеження не стосуватимуться усіх, хто має посвідку на проживання, є членом гуманітарної місії, проїжджатиме Україну трнзитом чи має запрошення від установи культури.

Також під виняток підпадають громадяни Білорусі, які через протести в країні і дії режиму Лукашенка захочуть приїхати в Україну.

До 31 жовтня впровадили й кілька інших обмежень.

У зв`язку з погіршенням ситуації на території країни, у всіх без винятку регіонах, незалежно від рівня небезпеки, було заборонено проведення дискотек, роботу нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля. Тобто ми не говоримо про ресторани, кафе і інші заклади харчування, – зауважив міністр охорони здоров`я України Максим Степанов.

Вакцина від коронавірусу

Тим часом у Китаї схвалили клінічні випробування вакцини проти коронавірусу на людях, яку створили з клітин комах. Раніше вакцина показала позитивні результати на тваринах. За інформацією ЗМІ, cпівавтор дослідження розповів, що вакцину отримали шляхом вставки РНК коронавірусу в культури клітин комах, які можуть вирощувати вірусні білки. Така технологія підходить для великомасштабного виробництва вакцин.

Разом з тим, Американська компанія Moderna, що розробляє власну вакцину проти коронавирусу і на яку у світовій спільноті покладають великі надії, повідомила про позитивні результати випробувань на групі людей літнього віку.

В експерименті взяли участь 10 пацієнтів від 56 до 70 років і ще десятеро старших за цей вік. Після введення вакцини, у добровольців виробилися антитіла, які, на думку дослідників, достатні для створення імунітету до коронавірусу.

Кому не допоможе вакцина

І ще новина, яка стосується вакцини, але радше негативна. Як пише видання The Guardian, посилаючись на дослідження Університету Північної Каліфорнії, будь-яка вакцина від коронавірусу може бути менш ефективною для людей із зайвою вагою.

За даними дослідження, люди з надмірною вагою удвічі частіше потрапляють до лікарні. При цьому, шанс опинитися в реанімації для них вище на 74%, а ризик смерті зростає на 48%.

Більше про ситуацію з коронавірусом в Україні та світі дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим небезпечні безсимптомні випалки коронавірусу.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: COVID-19, коронавірус
28.08.2020 13:48



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати