Кому можна не носити маску і кому вакцина не допоможе: свіжі новини про коронавірус

Останні новини про поширення COVID-19 в Україні та світі.

Чи потрібні маски дітям

Пандемія коронавірусу не вщухає. Вона шариться світом і не щадить нікого – ні літніх людей, ні юнаків, дітей і навіть немовлят. У звязку з цим, Всесвітня організація охорони здоров`я розробила рекомендації щодо носіння захисних масок дітьми різного віку.

Діти віком від 12 років мають обовязково носити маски на рівні з дорослими. Особливо коли не можливо гарантувати щонайменше дистанцію в 1 метр від інших людей, та в населених пунктах з підвищеним рівнем поширення вірусу.

Трохи молодші – від 6 до 11 років мусять носити маски лиш за певних обставин. Зокрема,

залежно від того, наскільки поширена передача вірусу в регіоні, де проживає дитина, чи може вона самостійно безпечно і правильно користуватися маскою, та чи можуть дорослі постійно прати багаторазову маску чи забезпечувати дитину одноразовими.

А от діткам до 5 років рекомендують маски не носити взагалі. Винятком може бути лише якщо дитина постійно контактує з хворими на COVID-19.

Разом з тим, у ВООЗ додають, що саме через дітей і молодь до зими у світі може зрости кількість летальних випадків через коронавірусну хворобу.

Коронавірус в Україні

Щодо України, то у нас продовжує стабільно зростати кількість інфікованих коронавірусом, за офіційними даними їх уже понад 112 тисяч. Щодоби виявляють півтори-дві тисячі нових інфікованих. 2403 людини станом на 27 серпня – померли.

У звязку зі стабільно високими показниками захворюваності, уряд прийняв рішення продовжити крантин в Україні до 31 жовтня.

Окрім цього, уряд ухвалив рішення вдруге за час пандемії закрити кордон для іноземців відзавтра – 29 серпня по 28 вересня.

Обмеження не стосуватимуться усіх, хто має посвідку на проживання, є членом гуманітарної місії, проїжджатиме Україну трнзитом чи має запрошення від установи культури.

Також під виняток підпадають громадяни Білорусі, які через протести в країні і дії режиму Лукашенка захочуть приїхати в Україну.

До 31 жовтня впровадили й кілька інших обмежень.

У зв`язку з погіршенням ситуації на території країни, у всіх без винятку регіонах, незалежно від рівня небезпеки, було заборонено проведення дискотек, роботу нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля. Тобто ми не говоримо про ресторани, кафе і інші заклади харчування, – зауважив міністр охорони здоров`я України Максим Степанов.

Вакцина від коронавірусу

Тим часом у Китаї схвалили клінічні випробування вакцини проти коронавірусу на людях, яку створили з клітин комах. Раніше вакцина показала позитивні результати на тваринах. За інформацією ЗМІ, cпівавтор дослідження розповів, що вакцину отримали шляхом вставки РНК коронавірусу в культури клітин комах, які можуть вирощувати вірусні білки. Така технологія підходить для великомасштабного виробництва вакцин.

Разом з тим, Американська компанія Moderna, що розробляє власну вакцину проти коронавирусу і на яку у світовій спільноті покладають великі надії, повідомила про позитивні результати випробувань на групі людей літнього віку.

В експерименті взяли участь 10 пацієнтів від 56 до 70 років і ще десятеро старших за цей вік. Після введення вакцини, у добровольців виробилися антитіла, які, на думку дослідників, достатні для створення імунітету до коронавірусу.

Кому не допоможе вакцина

І ще новина, яка стосується вакцини, але радше негативна. Як пише видання The Guardian, посилаючись на дослідження Університету Північної Каліфорнії, будь-яка вакцина від коронавірусу може бути менш ефективною для людей із зайвою вагою.

За даними дослідження, люди з надмірною вагою удвічі частіше потрапляють до лікарні. При цьому, шанс опинитися в реанімації для них вище на 74%, а ризик смерті зростає на 48%.

Більше про ситуацію з коронавірусом в Україні та світі дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим небезпечні безсимптомні випалки коронавірусу.

Фото: Pixabay

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