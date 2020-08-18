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ICTV / Ранок / Чого чекати Україні? Друга хвила COVID-19 у світі та нова версія появи вірусу / 18.08.2020 12:18
18.08.2020 12:18
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Чого чекати Україні? Друга хвила COVID-19 у світі та нова версія появи вірусу


У світі друга хвиля пандемії коронавірусної інфекції. А вчені висунули нову гіпотезу виникнення коронавірусу.

COVID-19. У світі офіційно стартувала друга хвиля

Про це заявив представник Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Олег Стороженко.

Виною цьому є послаблення карантинних заходів, порушення людьми елементарних правил безпеки та літній сезон відпусток. Мовляв, люди їздили на відпочинок до інших країн і поверталися вже зараженими.

 – Друга хвиля в багатьох країнах почалася тоді, коли почали пом’якшувати карантинні заходи. Ми бачили певний прогрес у контролі над інфекцією у квітні-травні цього року, але під тиском економічних обставин уряди послабили заходи, статистика захворювання пішла вгору, і ми можемо розцінювати це як другу хвилю. Деякі країни переживають вже третю хвилю, – каже Олег Стороженко.

Чи чекає друга хвиля коронавірусу на Україну?

В Україні також помітне зростання кількості нових хворих, але говорити про другу хвилю рано. Загалом, в нашій державі вже майже 93 тисячі інфікованих, з яких 2089 пацієнтів – померли.

Від сьогодні ще більше українських населених пунктів потрапили до червоної карантинної зони.

Минулого тижня відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Днями червону зону поповнили:

  • Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області;
  • місто Самбір Львівської області;
  • місто Біляївка Одеської області;
  • міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;
  • Кіцманський район Чернівецької області.

Нагадаємо, такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів. Якщо після цього терміну ситуація в конкретному регіоні покращується, то він може перейти до іншої зони, а відтак – і до пом’якшення карантинних заходів. 

Також по темі: Коронавірус VS грип: чи зможуть накрити дві епідемії одночасно? Навіщо Мексика кинула виклик ожирінню. І до чого тут коронавірус Чим небезпечні "легкі" випадки коронавірусу

Ситуація з коронавірусом у Європі

В нинішніх реаліях все більше країн повертаються до посилення карантинних заходів. До прикладу, у Європі фіксують все більше локальних спалахів і нових хворих стає все більше. Загальна кількість інфікованих у світі вже перевалила за 22 мільйони, з яких понад 770 тисяч осіб – померли.

Від сьогодні посилили карантин в Італії. Відповідне рішення ухвалили через зростання числа випадків коронавірусу по всій країні, особливо серед молодих людей. Про це зокрема пише й міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, за першу хвилю коронавірусу в Італії померло близько 35 тисяч осіб.

Ще одна з найбільш постраждалих країн Європи — Іспанія — прийняла аналогічні рішення.

 У Великій Британії суттєво збільшили штрафи за порушення карантинних правил. Про це пише “Дейлі Мейл”, цитуючи прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

 За повторні порушення вимог щодо використання масок у публічних місцях призведе до штрафу в 3 200 фунтів, а це близько 115 тисяч гривень!

 А в Китаї відразу 2 міста заявили, що виявили коронавірус на імпортованих заморожених харчах та пакуванні. Ці випадки викликали підозри, що нові спалахи інфекції в країні могли виникнути саме через імпортні продукти.

Однак у Всесвітній організації охорони здоров’я зробили заяву, що боятися не слід.  

Нова версія виникнення коронавірусу

Вчені оприлюднили нову версію виникнення коронавірусу. Вірусолог Джонатан Латем і біолог Еллісон Вілсон припустили, що коронавірус міг адаптуватися до людського організму в Китаї ще у 2012 році!

За словами дослідників, їм вдалося виявити записи лікаря, який лікував гірників з китайської провінції Юньнань.

Що міститься у цих записах? Та яка ситуація з коронавірусом у США?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, ми писали, чому знижена температура – небезпечний симптом коронавірусу.

Фото: Pixabay 

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Теги: коронавірус
18.08.2020 12:18



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