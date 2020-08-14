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ICTV / Ранок / Коронавірус VS грип: чи зможуть накрити дві епідемії одночасно? / 14.08.2020 12:00
14.08.2020 12:00
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Коронавірус VS грип: чи зможуть накрити дві епідемії одночасно?


Дотримання карантину – наразі єдиний ефективний інструмент стримання коронавірусної інфекції COVID-19. Принаймні, поки не винайдено вакцину для формування колективного імунітету.

Утім, від самої лише думки про подовження карантинних обмежень стає не по собі, набагато приємніше покладатися на диво, яке ось-ось має статися.

Так свого часу великі надії покладали на спеку, сподіваючись, ніби коронавірус відступить під дією високих температур та сонячного світла. Натомість кількість інфікованих тільки зросла.

Що ж буде, коли надворі стане прохолодно, а до коронавірусу додадуться ще й сезонні захворювання?  

COVID-19 відноситься до респіраторних захворювань. Чимало з них, як от грип, схильні до сезонних коливань. Найбільш комфортною температурою для респіраторних вірусів вважається від 4 до 15 градусів вище нуля за Цельсієм.

Також по темі: Що варто знати про симптоми коронавірусу Знижена температура –‌ небезпечний симптом коронавірусу? Коли закінчиться пандемія коронавірусу: прогноз

Утім, у Всесвітній організації охорони здоров’я спростували міф про сезонність коронавірусу, зазначивши, що він поводиться нетипово і може пристосовуватися до будь-яких умов та температур.

Експерти кажуть, що прямого зв’язку між температурним режимом, погодою та інтенсивністю передачі вірусу немає, але опосередкована залежність все-таки є.

Детальніше про це дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нове обов’язкове щеплення для дітей.

Головне фото: Unsplash

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Теги: грип, Здоров'я, коронавірус
14.08.2020 12:00



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