Як розібратися в собі: ТОП-5 книг по психології

Захоплюєшся психологією? Ранок у Великому Місті відшукав ТОП-5 кращих книг, які навчать тебе розуміти людей і себе. Про все – читай нижче.

ТОП-5 книг по психології

Психологія емоцій: життя під контролем

Автор: Ден Дубравін

Це книга, у якій чітко прописано, як керувати своїми емоціями, почуттями та різними внутрішніми станами, у які потрапляємо, на прикладі історій автора.

Ден Дубравін подав приклади, а точніше чіткі рекомендації, які допомогли йому кардинально змінити життя. Тож, чому б не почитати? Можливо, і тобі ця книга стане прикладом емоційного перевтілення.

Філософія впевненості в собі

Автор: Шарль Пепен

Кожному притаманні такі відчуття як страх, сумніви та невпевненість. Але і їх можна побороти. У цій книзі мудрі люди поділилися своїм досвідом, як їм вдалося позбутися цих нав’язливих відчуттів.

Шарль Пепен опирався на праці психоаналітиків, сучасних філософів, митців, знаменитих спортсменів, психологів і дійшов до висновку, що впевненими не народжуються, ними стають!

Мистецтво любові

Автор: Еріх Фромм

Книгу написав німецький соціолог, філософ і соціальний психолог. У ній автор розмірковує про кохання як про почуття, якому можна навчитися.

З його слів, любов – це не просто «метелики у животі», які виникли через взаємну симпатію, а щось значно більше. І тут же Еріх Фромм зачіпає питання про суть цього неземного почуття.

Тлумачення сновидінь

Автор: Зігмунд Фрейд

Тобі часто сняться сни? Австрійський вчений був переконаний, що це не просто картинки, які видає нам фантазія, а замасковані бажання.

Однак варто застережити, що книга написана досить науковою мовою. Ймовірно, тобі знадобиться деякий час, аби вдумливо все перечитати та зрозуміти сенс.

Ліки від кохання та інші оповіді від психотерапевта

Автор: Ірвін Ялом

Це світовий бестселлер про безперервний шлях до щастя, боротьбу з комплексами, депресією, невпевненістю, злістю та врешті про одужання.

У книзі психотерапевт розповіла історії своїх пацієнтів різного віку та статі, де на кожну проблему відшукала індивідуальне рішення.

Ось, власне, 5 книг по психології, які вартують витраченого часу. Адже, можливо, деякі з них допоможуть і тобі розібратися з важливими проблемами «внутрішнього світу».

Нагадаємо, раніше ми розповідали про книги для саморозвитку.

Алла Гичка

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