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ICTV / Ранок / Корисні властивості слив: чому їх варто споживати і в якій кількості / 30.08.2020 09:22
30.08.2020 09:22
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Корисні властивості слив: чому їх варто споживати і в якій кількості

Фото: Unsplash

Навряд чи ти здогадуєшся, скільки корисних властивостей мають сливи. Ранок у Великому Місті готовий тобі розкрити деякі таємниці щодо цього соковитого плоду. Цікаво? Тоді читай нижче у матеріалі.

Корисні властивості слив

Зараз на ринках і в магазинах активно продають сливи, а це означає, що тобі варто скористатися нагодою і придбати хоча б 300 грам. І ось чому:

  • Сливи зміцнюють серце та кістки;
  • Покращують травлення;
  • Знижують рівень холестерину у крові;
  • Покращують шкіру. Діють як омолоджувальний засіб;
  • Сприяють засвоєнню заліза;
  • Очищають організм від надлишку води та солі;
  • Зміцнюють печінку;
  • Покращують кровообіг та зір;
  • Підвищують апетит;
  • Нормалізують нервову систему;
  • Допомагають під час гіпертонії та атеросклерозі;
  • А також сливи містять у собі вітаміни Е та А, які корисні для шкіри, волосся та нігтів. Окрім того, мають калій, натрій, магній, фосфор, кальцій, цинк, залізо, йод, марганець і мідь.
Також по темі: Напій довголіття: корисні властивості чорного чаю Ягода з ароматом літа: корисні властивості малини 5 причин їсти кавун щодня

Скільки можна з’їдати на день слив?

Бажано не зловживати сливами. З’їдай на день приблизно 4-6 штук. Цього буде достатньо, щоб наситити організм корисними речовини. І важливо їсти їх у сезон.

Не рекомендується вживати сливи: людям із цукровим діабетом, з підвищеною кислотністю в шлунку, при гастриті, схильності до діареї, ревматизмі, жінкам у період грудного вигодовування і тим, хто планує схуднути.

Тепер ти знаєш усе про корисні властивості слив. Користуйся порадами та їж більше овочів і фруктів, щоб бути здоровим!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості яблук.

Алла Гичка

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Теги: корисні властивості, сливи, фрукти
30.08.2020 09:22



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