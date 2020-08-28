Коренеплід, що дарує здоров’я: корисні властивості моркви

Чому потрібно їсти моркву – корисні властивості коренеплода.
Морква багата на вітаміни групи В, D, E, PP, С, K, а також провітамін А. А ще – містить життєво важливі мікро- і макроелементи: калій, магній, кальцій, залізо та фосфор.
Дорослим бажано вживати 3 морквини на день, дітям достатньо однієї.
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе ТОП 5 корисних властивостей моркви. Читай – та включай яскравий коренеплід у свій щоденний раціон.
Корисні властивості моркви
Укріплює зуби та ясна
Морква стимулює ясна і збільшує слиновиділення.
Це допомагає очищувати ротову порожнину і боротися з бактеріями, що викликають карієс та інші захворювання.
Також цей корнеплід виступає натуральним абразивом, тож допомогає ретельно очистити зуби після прийому їжі. Особливо це стане в нагоді, коли поруч немає зубної щітки.
Корисна для зору
Морква містить велику кількість каротину, який в організмі людини перетворюється на вітамін A. А це саме те, що треба нашим очам!
Якщо хочеш надовго зберегти гострий зір, радимо вживати якомога більше сирої моркви.
А щоб каротин краще засвоївся, заправляй цей коренеплід жирною заправкою. Наприклад, сметаною або олією.
Заспокоює нерви
Видався нервовий день? Повечеряй салатом із моркви!
Цей овоч є дієвим засобом проти порушень роботи нервової системи, навіть таких серйозних, як хвороба Альцгеймера.
Тим, хто має проблеми із нервами, варто щодня випивати 2 склянки суміші соків моркви та селери.
Також потрібно включити в меню салати зі свіжої моркви, заправлені оливковою, льняною або гарбузовою олією.
Покращує шкіру та волосся
Завдяки високому вмісту провітаміну А, морква підвищує пружність шкіри, надаючи їй красивого персикового відтінку.
А ще – зміцнює волосся, стимулюючи його ріст та перешкоджаючи випадінню.
Саме тому кожна красуня має обов’язково додати у свій раціон страви з моркви.
Профілактика онкології
Морква є джерелом бета-каротину, який здатен на 25% зменшити ризик розвитку деяких форм онкології.
Зокрема – раку легень, товстої кишки та молочної залози.
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Кому не варто їсти моркву? Протипоказання
Обережно ставитися до вживання цього коренеплоду потрібно тим, хто має такі хвороби:
- Алергія на моркву
- Хронічні захворювання печінки та нирок
- Шлункові хвороби у стані загострення.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості лимонів.
Фото: Unsplash
Аліна Литвиненко
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28.08.2020 09:53
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