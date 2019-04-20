Що подивитись у Туреччині: топ 5 цікавих місць

Що подивитись у Туреччині? Це питання виникає в активних туристів, які не хочуть цілий день валятись на пляжі. І воно – абсолютно логічне! Адже Туреччина – це не тільки пляжі та олл-інклюзів, але й десятки унікальних пам’яток природи та історії.

Журналісти Ранку у Великому Місті зібрали ТОП 5 цікавих місць, аби ви переконалися в цьому на власні очі.

Каппадокія

Туреччину щороку відвідує понад мільйон українців. Але лише кілька тисяч цілеспрямовано приїжджають до казкового регіону в центральній Анатолії під назвою Каппадокія. В основному тому, що просто не підозрюють про її існування. А от серед західних туристів це місце вже давно стало трендовим.

Чим Каппадокія така унікальна? Тим, що ось уже понад 25 років тут щоранку піднімається в повітря кілька сотень яскравих повітряних куль. А в поєднанні з інопланетними ландшафтами Каппадокії, це видовище виглядає, наче сцена з фантастичного фільму!

Туристи мають можливість як спостерігати за польотами, так і самим піднятися в повітря.

На повітряних кулях у Каппадокії літають цілорічно. Але найкраще їхати сюди у квітні-травні або вересні. У цей період там не жарко, і в той же час встановлюється ідеальна погода для польотів.

Памуккале

Без перебільшення, термальні джерела Памуккале – одне з найкрасивіших місць планети. З турецької ця назва перекладається як «бавовняний замок».

І справді, здається, що все навколо зроблено зі справжньої бавовни!

Природа створила тут абсолютно неповторний ландшафт: білі травертинові тераси і десятки басейнів, заповнених мінеральною водою.

Найвідоміший із них – басейн Клеопатри. До речі, вода в ньому не лише тепла, але й газована. Тож повне враження, що плаваєш у шампанському!

Цілющі властивості вод Памуккале відомі ще з часів античності.

Кажуть, що після прийняття водних ванн у басейні Клеопатри відчувається прилив сил, покращується пружність шкіри і збільшується густота волосся.

Окрім цілющих джерел, у Памуккале є й інші цікаві історичні пам’ятки.

Зокрема, руїни античного міста Хіераполіса, а також добре збережений величезний амфітеатр, здатний вмістити 12 тисяч глядачів.

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Айя-Софія

Храм Святої Софії, або ж Айя-Софія – одна з головних візитівок Стамбула.

Його звели в 537 році, і понад тисячу років він залишався найбільшим християнським храмом у світі – аж поки не побудували собор Святого Петра у Римі.

У XV столітті Айю-Софію було перетворено на мечеть.

Сьогодні це храм-музей, в оздобленні якого християнські розписи на диво органічно поєдналися з ісламськими мозаїками.

Побачити цю унікальну пам’ятку приїжджають послідовники багатьох релігій з усього світу.

Підводне місто Кекова

Колись у цьому місці знаходилося добре облаштоване місто, засноване лікійцями. Але в результаті тектонічних зсувів земля зрушилася, гори піднялися, а місто – пішло під воду.

Люди тікали, захопивши лише найнеобхідніше. Тож сьогодні сюди варто їхати, щоб познайомитися з облаштуванням давнього міста.

Але пірнати не доведеться: екскурсії проходять на спеціально обладнаних катерах із прозорим дном.

У Кекова чудово збереглися залишки вулиць, система каналізації, кам’яні сходи, напівзруйновані стіни… І навіть розбиті амфори, в яких колись зберігали вино та оливкову олію.

Троянський кінь

Мало хто у світі не чув про легендарного Троянського коня, який змінив хід Троянської війни.

Проте далеко не всі знають, що оспівана Гомером Троя справді існує і знаходиться в Туреччині.

Сьогодні це величезний музей під відкритим небом, розташований у 30 кілометрах від міста Чанаккале.

Тільки уявіть! Троя має аж дев’ять основних культурних шарів, які відносяться до різних епох. Так сталося, тому що після кожної руйнівної війни або землетрусу спустошене місто відновлювався – і життя тут починалася знову.

Наразі Троя вважається однією з найвідоміших археологічних пам’яток світу і входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Аліна Литвиненко

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