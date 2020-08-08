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ICTV / Ранок / Куди піти в серпні? Топ 5 фестивалів, що відбудуться попри карантин / 08.08.2020 16:11
08.08.2020 16:11
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Куди піти в серпні? Топ 5 фестивалів, що відбудуться попри карантин


Фестивалі в Україні у серпні 2020 — куди можна поїхати під час карантину.

Не зважаючи на те, що карантин триває в Україні майже півроку, у країні знайшлись сміливці, які вирішили організувати фестивалі в такий буремний час.

Тож, у цьому серпні тобі буде, де розважитись.

Куди піти відпочити в серпні, попередньо захопивши антисептик, маски та гумові рукавички? Може, на фестиваль повітряних куль? Чи на фестиваль класичної музики або авторського кіно?

Читай нашу добірку та визначайся з планами на серпень.

Топ 5 фестивалів у серпні

6-й Міжнародний музичний фестиваль ODESSA CLASSICS

ODESSA CLASSICS фото

Фото: https://odessaclassics.com

Коли: з 10 по 23 серпня

Де: концерти проходитимуть на 4 локаціях

  • в Одеському оперному театрі,
  • у філармонії,
  • на Потьомкінських сходах,
  • в Зеленому театрі.

Організаторам вже довелось одного разу перенести фестиваль з запланованого 9 червня на 10 серпня. тепер При цьому, команді ODESSA CLASSICS вдалося зберегти як місця проведення концертів, так і 90% програми.

Наразі 10 з 12 концертних програм і виконавців повністю збережені, зокрема, відбудуться концерти піаністів П’єтро де Марія чи Себастіана Кнауера з Німеччини .

VI Фестиваль Української культури в Іспанії Ucrania Fest в режимі on-line

дівчина у вишиванці фото

Фото: Pixabay

Коли: 17 — 21 серпня
Де: трансляція відбуватиметься

  • на сайті Української Асоціації Джерело
  • на сторінках соціальних мереж «Української Асоціації Джерело
  • на сайті та сторінках соціальних мереж Емігрантського радіо.

Дійство безкоштовне і відбуватиметься з метою популяризації української та іспанської творчості  України та Іспанії.

Тут можна буде побачити номери і фольклорних, і хореографічних колективів,  також виступи колективів народного та бального танцю, твори майстрів та художників з обох країн.

III фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage

Bouquet Kyiv Stage

Фото: https://www.facebook.com/bouquetstage

Коли: 20-25 серпня

Вхід: вільний за умови наявності квитка на територію музейного комплексу, вартість квитка — 100 і 50 грн

Де: Софія Київська

Шість днів, з ранку й до пізнього вечора в Софії Київській звучатиме “музика й слово”, зазначають організатори. Музика, до речі,  донедавна була ядром Bouquet Kyiv Stage. Причому, фокус був на українському культурному контенті – мистецтві, освіті та новітніх технологіях.

Але цьогоріч вперше за роки існування фестивалю на заході з’явиться літературна сцена – під ясенем. Цьогоріч там можна буде побачити Сергія Жадана, Софію Андрухович, Артема Чеха та інших українських письменників і поетів.

Фестиваль повітряних куль Монгольф’єрія

аеростати фото

Коли: 22-24 серпня

Старти аеростатів:

  • 22 серпня: ранок 6:00 та вечір — 18:30;
  • 23 серпня: ранок 6:00 та вечір — 18:30;
  • 4 серпня: ранок 6:00 та вечір — 18:30.

Вхід: вільний за умови реєстрації волонтером.

Або необхідно буде придбати сертифікат на політ вартістю 3190 грн.

Де: Макарівський район

Фестиваль аеростатів планують спеціально до Дня незалежності. Причому організатори влаштують два рекордні флешмоби за участю 20 аеростатів.

Родзинкою фестивалю буде спроба встановлення двох рекордних флешмобів: «Найбільша кількість повітроплавців у вишиванках» та «Наймасовіше виконання гімну на повітряних кулях».

В рамках флешмобів учасники польотів з усієї країни піднімуться у небо на 20 аеростатах в автентичному українському вбранні та заспівають гімн України на світанку.

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Київський міжнародний кінофестиваль Молодість

Bouquet Kyiv Stage

Фото: https://www.facebook.com/bouquetstage

Коли: 22-30 серпня 2020

Де: Київ

Це буде вже 49-й міжнародний фестиваль авторського кіно Молодість.

Цьогоріч, з урахуванням карантину, фестиваль відбуватиметься із залученням онлайн-платформи. Там охочі зможуть подивитися конкурсні фільми онлайн, віддати голос за ті, що до вподоби — і навіть ділитися ними з друзями.

В усьому ж іншому структура програми фестивалю така ж, як і у минулі роки: у міжнародному конкурсі візьмуть участь студентські та дебютні короткометражні й повнометражні фільми, окремо судитимуть національний конкурс короткого метру, а також дитячу програму Teen Screen і фільми з проблематикою спільноти ЛГБТ+ у програмі Sunny Bunny.

Локаціями фестивалю стануть Арка Дружби Народів, кінотеатр Жовтень і Будинок Кіно.

На майданчику перед Аркою розташують фудкорт, а також встановлять сцену та залу просто неба — там відбудуться церемонії відкриття та закриття фестивалю, спеціальні події та покази дитячої програми. А у головному фестивальному палаці, Будинку Кіно, новий гендиректор Молодості Іван Адамчук анонсував відкриття оновленої червоної зали.

Крім цього, глядачі зможуть подивитися позаконкурсну програму, а також відвідати лекції та спеціальні події за участі гостів Молодості.

Нагадаємо, ми писали про те, як українцю живеться в Катарі.

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Теги: афіша, розваги, Україна
08.08.2020 16:11



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