Модна нижня білизна 2020: яку модель обрати

Як вибрати зручну та красиву спідню білизу? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні модні тренди сезону.

М’яка чашка

У моді – природність і натуральність. Тому забудь про незручні пуш-апи та тверді кісточки і зверни увагу на бюстгальтер із м`якими чашечками.

Така модель ніде не буде тиснути та забезпечить тобі максимальний комфорт.

А щоб ще більше підкреслити свою природність, обирай бюстгальтери нюдових відтінків.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от teddy.in.ua (@teddy.in.ua) 26 Апр 2017 в 12:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лифчики Бюстгалтеры (@lifchik_500) 11 Ноя 2018 в 10:25 PST

Боді

Боді – це справжній must have для жінок у 2020 році. Його можна ностити не під топ чи блузу, а замість них!

Виглядає це витончено та якось богемно.

Ти може вибрати як мінімалістичну гладеньку модель, так і провокативний мереживний варіант.

Поєднуй його із брюками та жакетом – і виглядатимеш просто чарівно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жіноча Білизна/Женское Белье (@biluzna_dlya_tebe_) 15 Июн 2020 в 4:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БОДИ|ОДЕЖДА (@4queens_boutique) 15 Июн 2020 в 12:59 PDT

Білизна у стилі прованс

Неймовірно романтичний комплектик у стилі прованс цього має бути в кожної дівчини.

Пудровий, лавандовий, лазурно-блакитний відтінки, ніжне мереживо, милі квіткові візерунки – така краса точно не залишить тебе байдужою!

Обирай таку білизну, якщо хочеш покращити собі настрій.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация отНИЖНЕЕ БЕЛЬЁ И АКСЕССУАРЫ (@love_store__95) 5 Июн 2020 в 2:57 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Белье by Chocolate (@chocolate_lingerie_) 24 Фев 2020 в 8:37 PST

Бралетт

Бралетт – одна з найбільш актуальних моделей бюстгалтерів в цьому сезоні. Особливість у тому, що носити його можна як разом із блузкою, так і замість неї.

Виглядає бралетт жіночно, вишукано та сміливо, тому підійде дуже впевненим у собі дівчатам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мята Шоурум (@myatashop96) 31 Май 2020 в 3:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @milatanshop 14 Июн 2020 в 2:06 PDT

Вінтажна білизна

Цьогоріч на піку популярності вінтажна спідня білизна.

Трусики з завищеною талією та мереживним декором чудово скоригують недоліки фігури.

А ретро-бюстгалтери у стилі балконет ідеально підкреслять привабливість твоїх форм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Белье, которое забываешь снять (@murmurkotova) 5 Окт 2017 в 11:09 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gensel&Gretel (@genselgretel) 2 Июн 2020 в 11:30 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні купальники 2020.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.