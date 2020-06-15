Модна нижня білизна 2020: яку модель обрати

Як вибрати зручну та красиву спідню білизу? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні модні тренди сезону.
М’яка чашка
У моді – природність і натуральність. Тому забудь про незручні пуш-апи та тверді кісточки і зверни увагу на бюстгальтер із м`якими чашечками.
Така модель ніде не буде тиснути та забезпечить тобі максимальний комфорт.
А щоб ще більше підкреслити свою природність, обирай бюстгальтери нюдових відтінків.
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Боді
Боді – це справжній must have для жінок у 2020 році. Його можна ностити не під топ чи блузу, а замість них!
Виглядає це витончено та якось богемно.Також по темі: Модні топи і футболки 2020: найактуальніші тренди цього літа Модні піжами 2020: як стильно виглядати вдома Модні сукні на літо 2020: найактуальніші тренди сезону
Ти може вибрати як мінімалістичну гладеньку модель, так і провокативний мереживний варіант.
Поєднуй його із брюками та жакетом – і виглядатимеш просто чарівно.
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Білизна у стилі прованс
Неймовірно романтичний комплектик у стилі прованс цього має бути в кожної дівчини.
Пудровий, лавандовий, лазурно-блакитний відтінки, ніжне мереживо, милі квіткові візерунки – така краса точно не залишить тебе байдужою!
Обирай таку білизну, якщо хочеш покращити собі настрій.
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Бралетт
Бралетт – одна з найбільш актуальних моделей бюстгалтерів в цьому сезоні. Особливість у тому, що носити його можна як разом із блузкою, так і замість неї.
Виглядає бралетт жіночно, вишукано та сміливо, тому підійде дуже впевненим у собі дівчатам.
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Вінтажна білизна
Цьогоріч на піку популярності вінтажна спідня білизна.
Трусики з завищеною талією та мереживним декором чудово скоригують недоліки фігури.
А ретро-бюстгалтери у стилі балконет ідеально підкреслять привабливість твоїх форм.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні купальники 2020.
Фото: Unsplash