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ICTV / Ранок / Модна нижня білизна 2020: яку модель обрати / 15.06.2020 19:20
15.06.2020 19:20
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Модна нижня білизна 2020: яку модель обрати


Як вибрати зручну та красиву спідню білизу? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні модні тренди сезону.

М’яка чашка

У моді – природність і натуральність. Тому забудь про незручні пуш-апи та тверді кісточки і зверни увагу на бюстгальтер із м`якими чашечками.

Така модель ніде не буде тиснути та забезпечить тобі максимальний комфорт.

А щоб ще більше підкреслити свою природність, обирай бюстгальтери нюдових відтінків.

 

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Публикация от teddy.in.ua (@teddy.in.ua)

 

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Публикация от Лифчики Бюстгалтеры (@lifchik_500)

Боді                                

Боді – це справжній must have для жінок у 2020 році. Його можна ностити не під топ чи блузу, а замість них!

Виглядає це витончено та якось богемно.

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Ти може вибрати як мінімалістичну гладеньку модель, так і провокативний мереживний варіант.

Поєднуй його із брюками та жакетом – і виглядатимеш просто чарівно.

 

 

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Білизна у стилі прованс

Неймовірно романтичний комплектик у стилі прованс цього має бути в кожної дівчини.

Пудровий, лавандовий, лазурно-блакитний відтінки, ніжне мереживо, милі квіткові візерунки – така краса точно не залишить тебе байдужою!

Обирай таку білизну, якщо хочеш покращити собі настрій.

 

 

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Публикация отНИЖНЕЕ БЕЛЬЁ И АКСЕССУАРЫ (@love_store__95)

 

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Публикация от Белье by Chocolate (@chocolate_lingerie_)

Бралетт

Бралетт – одна з найбільш актуальних моделей бюстгалтерів в цьому сезоні. Особливість у тому, що носити його можна як разом із блузкою, так і замість неї.

Виглядає бралетт жіночно, вишукано та сміливо, тому підійде дуже впевненим у собі дівчатам.

 

 

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Публикация от Мята Шоурум (@myatashop96)

 

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Публикация от @milatanshop

Вінтажна білизна

Цьогоріч на піку популярності вінтажна спідня білизна.

Трусики з завищеною талією та мереживним декором чудово скоригують недоліки фігури.

А ретро-бюстгалтери у стилі балконет ідеально підкреслять привабливість твоїх форм.

 

 

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Публикация от Белье, которое забываешь снять (@murmurkotova)

 

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Публикация от Gensel&Gretel (@genselgretel)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні купальники 2020.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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Теги: модні тренди
15.06.2020 19:20



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