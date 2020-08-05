Відпочинок у Туреччині: що треба знати перед поїздкою

Туреччина —одна з небагатьох країн, відкритих сьогодні для українських туристів. Аби полетіти туди на відпочинок, тест на COVID-19 та самоізоляція наразі не потрібні.

Натомість там є дивовижна природа, чисте і тепле море, багато розваг і одне з найпопулярніших місць відпочинку для українців.

Саме тому Ранок у Великому Місті зібрав для тебе топ-корисних лайфхаків, які треба знати перед поїздкою.

Відпочинок у Туреччині: що треба знати

Коли краще їхати в Туреччину

Улітку в Туреччині зазвичай як на сковорідці в пеклі. А весною, наприклад, готелі ще напівпорожні, а погода — прохолодна.

Якщо хочеш поїхати бюджетно і, до того ж, продовжити коротке літо — їдь наприкінці сезону: у вересні – на початку жовтня можна дуже вигідно зловити тур.

Також у цей же час менше дітей і не так жарко, тому можна сміливо брати екскурсії.

Вибір міста

Анталія – вирує і денним, і нічним життям. Можна погуляти по Старому місту, поїздити на водоспади і в античні міста.

Кемер – гірський, із гальково-кам’янистими пляжами, сосновими лісами і морем зелені.

Аланія – спекотна, з піщаними пляжами, великою кількістю клубів і недорогим житлом.

Сіде – справжній музей під відкритим небом із помірним кліматом. Гарно підходить для відпочинку родиною.

Мармарис і Бодрум – жваві молодіжні курорти на Егейському узбережжі, зелені, з купою розваг. Тому сюди дітей брати не варто.

Белек – розкішний курорт із піщаними пляжами, який влетить у копієчку.

Розрахунок картою в Туреччині

Не полінуйся і зателефонуй у свій банк перед від’їздом. Зазвичай, треба просто попередити банк, що ти будеш за кордоном.

Але про всяк випадок – запитай, чи зможеш ти знімати гроші з карти і розплачуватися через термінал.

Май на увазі, Apple Pay і Google Pay у Туреччині не працюють, потрібна фізична присутність твоєї картки.

Екскурсії в Туреччині

У готельного гіда, як і у вуличних агентствах, екскурсії однакові. Лиш у гіда в кілька разів дорожче.

Якщо жахачки про відсутність страхування і сервісу тебе не лякають, в агентствах біля готелю можна обрати екскурсію по душі.

Головне – купляючи екскурсію, проговорити, чи немає доплат, і взяти щось на зразок квитанції.

Транспорт у Туреччині

Не бійся вирушати в самостійні подорожі по місту. Користуйся маршрутками – «долмушами» – вони обладнані кондиціонерами й часто курсують. Оплата залежить від відстані, а розраховуватися краще лірами.

До речі, у турецькому громадському транспорті можна розрахуватися картою. Якщо ти не прихильник маршруток, то завжди можна орендувати машину. Особливо, якщо хочеш поїхати в інше місто – це комфортніше, ніж автобусом і дешевше за екскурсію.

Плюс: можна насолодитися краєвидами, зупинитися, де захочеш, але якщо ти боїшся серпантинів – то подумай двічі.

Таксі в Туреччині

Можна спіймати машину на дорозі. Можна підійти до найближчої машини. Таксі в Туреччині видно здалеку: воно завжди жовтого кольору, на даху автомобіля встановлена табличка з написом Taksi, а в салоні автомобіля є таксометр.

Можна попросити на рецепції найближчого готелю чи ресторану викликати тобі машину з найближчої зупинки таксі.

До того ж, у готелів є контакти найближчих перевірених зупинок, з яких вони викликають таксі для своїх клієнтів.

У всіх цих випадках потрібно:

заздалегідь обговорити ціну поїздки;

перед посадкою в таксі записати номер машини і назву компанії;

перевірити, чи працює таксометр, якщо так – песвідчитися, чи його обнулили.

Знайомство з персоналом готелю

Саме персонал готелю, а не представники турагентства – твоя права рука під час відпочинку.

Ти будеш захищений від зовнішніх загроз у вигляді комунікабельних турецьких чоловіків, які дуже люблять ім’я Наташа.

Тобі завжди підкажуть найкраще місце на пляжі, ресторанчик і клуб, допоможуть із екскурсіями і принесуть холодну воду, навіть якщо це не їх робота.

Ми познайомилися з барменами, і вони робили нам коктейлі в літрові стакани замість 300 мл. Непогано, правда?

Вода

Не пий воду з крана – вона хлорована. Краще купуй бутильовану. Якщо ти в готелі, то в більшості з них щодня приносять воду в номер, а ще її можна взяти під час вечері або набрати з кулера.

Інформація для тих, хто палить

Туреччина – країна курців, а сигарети тут як друга валюта. Тим, хто палить, потрібно везти сигарети з собою, бо в Туреччині вони дорогі, і не факт, що знайдеш потрібну марку.

До того ж, вітчизняні сигарети можуть допомогти тобі отримати гарну знижку на базарі.

Вечірній шопінг

У Туреччині є поняття Akşam pazarı – години перед закриттям ринку. У цей час ціни знижуються.

На вечірньому ринку турки готові, а продукти, які швидко псуються, віддають майже за безцінь.

Не бачиш ціну – торгуйся

Магазини з фіксованими цінами і ринкові лавочки – різні речі.

Торгуватися в Туреччині – це майже національний вид спорту, де в азарті можна розіграти цілий спектакль.

Знизити ціну на чверть нескладно, наполовину – майстерність, на три чверті – мистецтво. Головна умова – чарівна посмішка.

Фотографії

При фотографуванні зверни увагу, щоб у кадр не потрапляли місцеві жителі, особливо жінки.

У Туреччині навіть вийшов закон, що забороняє робити такі знімки без дозволу.

Не можна вивозити з країни артефакти

Сувенір, прихоплений на згадку про подорож за кордон, легко може стати небезпечним і обернутися непередбаченими і неприємними наслідками. Наприклад, при проходженні митниці він може бути визнаний цінним, а його володаря або оштрафують, або відправлять у в’язницю – чекати рішення по справі.

Заборонені до вивозу

Антикварні вироби, килими, яким понад 100 років. Якщо менше, потрібно взяти відповідний сертифікат у музеї і мати чек.

Історичні артефакти, до яких належать усі види каменів: галька з пляжу, з узбіччя або уламки мармуру. Вони можуть виявитися, наприклад, фрагментами давньоримської колони.

Ювелірні вироби на суму понад $15 000.

Фрагменти ґрунту та деревини, а також будь-які геологічні, археологічні, природні, антропологічні об’єкти.

Нагадаємо, що раніше Ранок у великому місці розповідав, що подивитись у Туреччині.

Анастасія Скоблюк

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