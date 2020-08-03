Як позбутися лупи, і чому вона з’являється

Не знаєш, як позбутися лупи? Ранок у Великому Місті відшукав різні методи, які можуть допомогти впоратися з цією нав’язливою проблемою. Читай про це нижче.

Що таке лупа?

Це омертвілі шматочки шкіри, які з’являються внаслідок грибка. Якщо не лікувати його, то незабаром ти можеш простежити надмірне випадіння волосся.

До речі, лупа може супроводжуватися свербінням, це лиш означатиме, що відбувається запалення. Тому все ж варто скоріше звернутися до дерматолога.

Що може спричинити появу лупи

Вона може з’явитися при неправильному і недостатньому догляді за волоссям, через стресові ситуації, нездорове харчування. Також сприяє появі сухе повітря, фен, перепади температури і нестача вітамінів.

Важливо знати, якщо будеш мити голову рідко або не вимивати її добре, то може з’явитися лупа. Адже сальні залози заважають добре дихати шкірі.

Як позбутися лупи

Лупу потрібно лікувати! Можна спробувати професійні шампуні, які продають у аптеках. Але обов’язково зволожуй після них волосся бальзамом, щоб не відбулося пересушення.

Важливо!

Щоб позбутися лупи, потрібно регулярно мити голову спеціальними шампунями. Таким чином ти зможеш швидше вимити всі омертвілі клітини.

Маска від лупи

Потрібно: деревій 1 ст. ложка, корінь алтеї 1 ст. ложка, окріп 50 мл, крохмаль 1 ч. ложка, 1 ст. ложка сметани, 1 ч. ложка оливкової олії , яблучний оцет 3% 1 ст. ложка і ефірна олія жасмину – 5-6 капель.

Змішай деревій з коренем алтею у рівних дозах і залий окропом. Залиш суміш настоюватися на 30 хвилин. Після цього проціди, додай крохмалю і розмішай. Тепер постав рідину на плитку на маленький вогонь, влий яблучний оцет і ложку сметани.

Ретельно помішуй, додай оливкову олію і ефірне масло для запаху. Маска повинна стати густою і після того можеш знімати з вогню. Наносити засіб можна навіть на сухе волосся, але у теплому вигляді. Тримати потрібно на голові приблизно 30 хв.

Відвар кропиви від лупи

Також більшість тих, хто страждає від лупи, рекомендують промивати волосся відваром кропиви. Це можна робити кожного розу після миття волосся і не потрібно змивати.

Але в будь-якому випадку все ж варто звернутися до лікаря. Адже лише він зможе розпізнати істину причину появи лупи і допоможе її позбутися.

Тепер ти знаєш, що потрібно робити у разі появи лупи. Користуйся порадами і читай наступні наші матеріали.

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Алла Гичка

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