Коли краще бігати – зранку чи ввечері? Скільки разів на тиждень виходити на пробіжку? І скільки часу на неї виділяти?

Ранок у Великому Місті зібрав відповіді на актуальні питання, аби пробіжка приносила тобі максимальну користь.

Коли краще бігати – зранку чи ввечері

Однозначної відповіді на це питання не існує.

Все залежить від твоїх особистих біоритмів.

Але не забудь, що кожен із цих варіантів має свої особливості.

Особливості ранкової пробіжки

Ранкова пробіжка допомагає запустити організм та забезпечує потужний заряд енергії на цілий день;

бігай між 6 і 8 годинами ранку. У цей час организм знаходиться на піку активності. Крім того, на вулиці ще не надто спекотно, а в повітрі – менше шкідливих вихлопних газів;

перед пробіжкою випий склянку води та прийми контрастний душ;

Особливості вечірньої пробіжки

допомагає зняти стрес після важкого робочого дня та забезпечує міцний сон;

виходь на пробіжку не пізніше, ніж за півтори години до сну;

намагайся не їсти хоча б за годину до пробіжки, і ще – годину після неї.

Скільки разів на тиждень потрібно бігати?

Професійні тренери радять виходити на пробіжку 3-4 рази на тиждень. І не забувай: головне в цій справі – регулярність.

Як довго потрібно бігати?

Починай пробіжки лише з 15 хвилин, поступово збільшуючи їх тривалість 50-60 хвилин.

Але май на увазі, що перші 20 хвилин організм розігрівається, і лише після цього починає спалювати жир.

Тож якщо твоя мета – схуднути, то з другого-третього тижня відводь на тренування по 40-50 хвилин.

А от більше години бігати не варто: від цього користі вже не буде.

Адже тренування, що тривають понад 60 хвилин, призводять до втрати не жиру, а м’язової маси.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почати бігати зранку.

Фото: Pexels

Аліна Литвиненко

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