Як почати бігати зранку: практичні поради

Як почати бігати зранку? З приходом весни це питання виникає у тих, хто мріє про струнке, підтягнуте тіло.

Чим корисний біг? У який час доби краще виходити на пробіжку? Як правильно до неї підготуватися? Ранок у Великому Місті допоможе розібратися в усіх нюансах, аби ви отримали від пробіжки максимум користі і задоволення.

Як почати бігати зранку?

Навіщо потрібно бігати?

Давайте розберемось, чому експерти рекомендують біг.

«Коли ми бігаємо, то стимулюємо обмін речовин і забезпечуємо процес живлення клітин киснем. Це хороша профілактика серцево-судинних захворювань», – говорить експерт із легкої атлетики Ігор Бронніков.

Біг сприяє покращенню загального тонусу, підвищує самооцінку, знижує ризик інсультів, покращує травлення і роботу серця, а ще – зміцнює імунітет.

Коли і де бігати?

Краще за все бігати вранці перед сніданком, говорять експерти. Але в такому випадку йдеться про низькоінтенсивні забіги тривалістю не більше ніж 15 хвилин. Також добре бігати ввечері – це корисно для дихальної системи і судин головного мозку.

Однак тренуватися потрібно не пізніше ніж за 1,5-2 години до сну. Якщо ви новачок у цій справі, то починайте бігати по 15-20 хвилин у повільному темпі.

Бігати краще там, де менше машин. Адже так ми забиваємо свій організм токсинами, важкими металами та іншими речовинами з вихлопних газів автівок.

«Біг по асфальту ні до чого хорошого не призведе. Можна лише травмувати ноги і отримати деформацію сухожилля стопи. Так само сильно страждають коліна, оскільки асфальт позбавлений властивості амортизації, на відміну від більш м’якої поверхні», – зазначив експерт.

Отож, перша порада – бігайте вранці або ввечері по спеціальній резиновій поверхні на стадіоні або ґрунтовій доріжці.

Як підготуватися?

Перед пробіжкою варто розім’ятись: трішки потягнутись, зробити зарядку, зайнятися йогою.

Так ви зменшите ризик травмуватися і забезпечите собі вдале тренування.

«Будь-яка фізична активність має бути в задоволення. Біг повинен виконуватись у межах комфорту, якщо на меті стоїть оздоровлення і набір фізичної форми. Бігати до безсилля в жодному разі неможна, бо так ви отримаєте лише проблеми зі здоров’ям, особливо з серцем», – радить експерт з легкої атлетики Ігор Бронніков.

Яке взуття обрати?

Часто кажуть, що бігати без взуття корисніше, аніж у ньому.

Однак дослідження доводять протилежне.

Лише біг у кросівках забезпечує комфорт суглобам і допомагає уникнути різкого зіткнення з поверхнею.

Тож обирайте зручне взуття. Кросівки повинні бути легкими, не більше 400 грамів, з якісних матеріалів та з еластичною підошвою.

Чи можна їсти перед пробіжкою?

Експерти радять їсти хоча б за дві години до пробіжки. Однак, якщо ви надумали бігати не зранку, і на меті стоїть інтенсивне тренування, то біг на голодний шлунок лише завдасть шкоди. У день тренування варто їсти легку їжу, яка швидко засвоюється.

«Овочі, салати, можна дозволити собі трохи солодкого. Фрукти, якщо сильно захотіли поїсти за півгодини до бігу», – рекомендує Ігор Бронніков.

Можна пити неміцний чай, однак є одне табу: каву не можна! Бо існує ризик отримати інсульт.

І найголовніше, за 2-3 години до тренування намагайтеся відмовитись від м’яса, особливо червоного: свинини та яловичини. Адже воно засвоюється організмом аж 4-6 годин. Також м’ясо має багате на насичені жири тваринного походження, і саме це призведе до тяжкості, дискомфорту та швидкої втоми від бігу.

І головне…

Пам’ятайте, що наш організм хоче відпочинку так само, як і навантаження. Тож не забувайте відпочивати. Краще бігати через день. Так ваш організм встигне і набігатись, і вдосталь відпочити.

Алла Гичка

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