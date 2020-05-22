Чоловіча мода 2020: що будуть носити цього літа

Що будуть носити чоловіки цього літа? Ранок у Великому Місті зібрав найактуальніші тренди чоловічої моди, які допоможуть підібрати стильний та комфортний одяг.
Чоловіча мода – головні тренди
Квітковий принт
Цього літа на піку моди буде яскравий та життєрадісний квітковий принт. Чудово виглядатимуть як класичні гілочки та квіти, так і тропічні рослини.
Флористичні мотиви цього літа прикрашатимуть і футболки, і рубашки, і піджаки, і шорти.
Виглядає це надзвичайно свіжо та стильно.Також по темі: Модні чоловічі кросівки: як обрати справді круту модель Чому чоловіки бояться стоматологів більше, ніж жінки? Як збільшити чоловічу силу? Поради, які справді діють
Але є одне правило – не переборщи! Обери одну річ із таким принтом – і доповни її базовим нейтральним одягом.
Так ти точно виглядатимеш модно, але не жіночно.
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Жилет
Жилет – це один із головних модних трендів для чоловіків цього літа. Вони можуть бути як частиною костюму, так і цілком самостійним елементом.
Причому, носити його можна як із рубашкою, так і з футболкою. І навіть поєднувати не з брюками, а з шортами!
Жилет ідеально доповнить гардероб сучасного джентельмена та допоможе створити крутий і водночас елегантний образ.
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Костюмная жилетка- наверное один из самых недооцененных элементов в мужском гардеробе. При этом мужчина в жилетке всегда выглядит невероятно стильно. С жилеткой сочетается абсолютно любой низ — классические брюки, джинсы, брюки- чинос. Жилетку вы можете носить как в классическом варианте с рубашкой, так и с футболкой или поло. Комбинаций множество – что крайне важно! Если вы хотите выглядеть стильно, то смело экспериментируйте с образами.
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Тотал денім
Звісно ж, джинси є в кожного з нас. Але в цьому сезоні дизайнери пропонують піти далі та приміряти образ у стилі Тотал денім.
Це означає, що джинси зараз модно поєднувати із джинсовими ж куртками, рубашками та навіть ботинками.
Особливо доречним такий тренд буде прохолодними червневими вечорами.
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Білі брюки та шорти
Однозначний must-have літа 2020 – білі брюки або шорти.
Вони виглядають ефектно і дорого, а ще вони універсальні й ідеально поєднуються з речами будь-яких відтінків.
Єдиний мінус білих брюк – це маркість. Але для цього є пральна машинка, чи не так? 🙂
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Незвичайний галстук
Модний галстук – невід’ємний атрибут твого гардеробу цього літа. І чим нестандартнішим він буде, тим краще.
От тільки носити галстук зараз рекомендують дещо недбало – наприклад, розв’язаним або навіть зсунутим набік.
Ну що, спробуєш?
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні чоловічі стрижки.
Фото: Unsplash