Чоловіча мода 2020: що будуть носити цього літа

Що будуть носити чоловіки цього літа? Ранок у Великому Місті зібрав найактуальніші тренди чоловічої моди, які допоможуть підібрати стильний та комфортний одяг.

Чоловіча мода – головні тренди

Квітковий принт

Цього літа на піку моди буде яскравий та життєрадісний квітковий принт. Чудово виглядатимуть як класичні гілочки та квіти, так і тропічні рослини.

Флористичні мотиви цього літа прикрашатимуть і футболки, і рубашки, і піджаки, і шорти.

Виглядає це надзвичайно свіжо та стильно.

Але є одне правило – не переборщи! Обери одну річ із таким принтом – і доповни її базовим нейтральним одягом.

Так ти точно виглядатимеш модно, але не жіночно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мужская Одежда (@kanzler_style) 6 Май 2020 в 1:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LA VETRINA MEN (@lavetrinamen) 19 Май 2020 в 11:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@__ugrri_) 14 Мар 2020 в 6:50 PDT

Жилет

Жилет – це один із головних модних трендів для чоловіків цього літа. Вони можуть бути як частиною костюму, так і цілком самостійним елементом.

Причому, носити його можна як із рубашкою, так і з футболкою. І навіть поєднувати не з брюками, а з шортами!

Жилет ідеально доповнить гардероб сучасного джентельмена та допоможе створити крутий і водночас елегантний образ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мужская одежда The Men’s Club (@the_mensclub) 20 Май 2020 в 8:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мужская одежда smartcasuals.ru (@smartcasuals.ru) 2 Апр 2020 в 12:40 PDT

Тотал денім

Звісно ж, джинси є в кожного з нас. Але в цьому сезоні дизайнери пропонують піти далі та приміряти образ у стилі Тотал денім.

Це означає, що джинси зараз модно поєднувати із джинсовими ж куртками, рубашками та навіть ботинками.

Особливо доречним такий тренд буде прохолодними червневими вечорами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Твой тренд (@tvoy.trend) 20 Май 2020 в 10:53 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@shop.for.men.ukr) 12 Май 2020 в 5:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@shop.for.men.ukr) 12 Май 2020 в 5:06 PDT

Білі брюки та шорти

Однозначний must-have літа 2020 – білі брюки або шорти.

Вони виглядають ефектно і дорого, а ще вони універсальні й ідеально поєднуються з речами будь-яких відтінків.

Єдиний мінус білих брюк – це маркість. Але для цього є пральна машинка, чи не так? 🙂

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖИВОЙ АУКЦИОН (@red.com.auction) 10 Апр 2019 в 12:14 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от kiwi_style_ua (@kiwi_style_ua) 17 Май 2020 в 11:35 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мужская Одежда, Обувь (@easy_shopping_ua_) 18 Май 2020 в 11:47 PDT

Незвичайний галстук

Модний галстук – невід’ємний атрибут твого гардеробу цього літа. І чим нестандартнішим він буде, тим краще.

От тільки носити галстук зараз рекомендують дещо недбало – наприклад, розв’язаним або навіть зсунутим набік.

Ну що, спробуєш?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sirinbird (@sirinbird_scarves) 4 Сен 2018 в 2:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Подарки Аксессуары с нотами (@music_box.kz) 24 Авг 2019 в 11:37 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Магазин брендовой одежды (@mb16_store) 19 Фев 2019 в 7:33 PST

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні чоловічі стрижки.

Фото: Unsplash

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