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ICTV / Ранок / Більше не в моді! Головні антитренди літа 2020 / 15.07.2020 19:41
15.07.2020 19:41
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Більше не в моді! Головні антитренди літа 2020


Антитренди літа 2020 – Ранок у Великому Місті зібрав 5 речей, яким більше не місце у твоєму гардеробі. Принаймні, поки вони знову не повернуться в моду.

Антитренди 2020

Вінілові легінси

Останніми роками глянцеві вінілові легінси були дуже популярними на вулицях великих і маленьких міст. Аж поки не приїлися настільки, що стали справжнім антитрендом.

Сьогодні таким одягом нікого не здивуєш. Тож краще надай перевагу модним брюкам-кюлотам або джинсам-кльош.

 

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Публикация от ОДЕЖДА, в которой УДОБНО (@wowshop_girls)

Босоніжки з хутром

Якщо ще 2-4 роки тому босоніжки, кросівки і туфлі з хутряним декором були на піку моди, то сьогодні цей тренд уже давно в минулому.

Більше того, зараз він виглядає старомодно і навіть трішки вульгарно.

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Замість літнього взуття з хутром сміливо обирай еспадрильї на натуральній підошві або мінімалістичні мюлі. А хутро краще залиш для зимового сезону.

 

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Публикация от САМЫЕ СТИЛЬНЫЕ ТАПОЧКИ С МЕХОМ (@a__furs)

Приталений піджак

Тісний піджак, який підкреслює всі бажані й небажані нюанси твоєї фігури – не найкращий вибір у 2020 році. Адже це не лише незручно, але й немодно.

Якщо хочеш виглядати свіжо та стильно, обирай актуальні моделі прямого крою або оверсайз.

 

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Публикация от ONLINE ATELIER (@atelier_tokareva)

Кольорові джинси

Жовті, зелені, червоні, помаранчеві – якщо добре пошукати, у продажу можна знайти джинси усіх кольорів райдуги. От тільки ми б не радили їх купувати.

Справді стильно та універсально виглядають лише сині, чорні та білі джинси. Усе інше зазвичай виглядає дешевше, ніж коштує насправді.

 

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Публикация от ОНЛАЙН-МАГАЗИН ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ (@showroom_shopdaniel)

Брюки зі стрілками

Класичні прямі брюки зі стрілками здавалися вічною класикою. Але влітку 2020 таки втратили свою актуальність.

Тож якщо така модель є у твоєму гардеробі, радимо відкласти її на дальню полицю до кращих часів.

 

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Публикация от Одежда И Обувь Из Италии ???????? (@julia_italian_style)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди літа 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: модні тренди
15.07.2020 19:41



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