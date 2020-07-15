Більше не в моді! Головні антитренди літа 2020

Антитренди літа 2020 – Ранок у Великому Місті зібрав 5 речей, яким більше не місце у твоєму гардеробі. Принаймні, поки вони знову не повернуться в моду.
Антитренди 2020
Вінілові легінси
Останніми роками глянцеві вінілові легінси були дуже популярними на вулицях великих і маленьких міст. Аж поки не приїлися настільки, що стали справжнім антитрендом.
Сьогодні таким одягом нікого не здивуєш. Тож краще надай перевагу модним брюкам-кюлотам або джинсам-кльош.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Босоніжки з хутром
Якщо ще 2-4 роки тому босоніжки, кросівки і туфлі з хутряним декором були на піку моди, то сьогодні цей тренд уже давно в минулому.
Більше того, зараз він виглядає старомодно і навіть трішки вульгарно.Також по темі: Модні купальники 2020: моделі, які зроблять тебе зіркою пляжу Модні сукні на літо 2020: найактуальніші тренди сезону Модні босоніжки 2020: найгарячіші літні тренди
Замість літнього взуття з хутром сміливо обирай еспадрильї на натуральній підошві або мінімалістичні мюлі. А хутро краще залиш для зимового сезону.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Приталений піджак
Тісний піджак, який підкреслює всі бажані й небажані нюанси твоєї фігури – не найкращий вибір у 2020 році. Адже це не лише незручно, але й немодно.
Якщо хочеш виглядати свіжо та стильно, обирай актуальні моделі прямого крою або оверсайз.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кольорові джинси
Жовті, зелені, червоні, помаранчеві – якщо добре пошукати, у продажу можна знайти джинси усіх кольорів райдуги. От тільки ми б не радили їх купувати.
Справді стильно та універсально виглядають лише сині, чорні та білі джинси. Усе інше зазвичай виглядає дешевше, ніж коштує насправді.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Брюки зі стрілками
Класичні прямі брюки зі стрілками здавалися вічною класикою. Але влітку 2020 таки втратили свою актуальність.
Тож якщо така модель є у твоєму гардеробі, радимо відкласти її на дальню полицю до кращих часів.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди літа 2020.
Фото: Pixabay