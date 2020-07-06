Модні купальники 2020: моделі, які зроблять тебе зіркою пляжу

Який купальник купувати влітку 2020 року? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні модні тренди, які допоможуть тобі обрати ідеальну модель.
Дивись фото і обирай, що тобі до душі.
Модні купальники 2020
Високі вирізи на стегнах
Уже другий рік поспіль головним модним трендом у світі купальників стало поєднання завищеної талії та надвисоких вирізів на стегнах.
Причому, як у роздільних, так і в суцільних моделях.
У такому купальнику твої ноги будуть здаватися довшими, а талія – тонкою та виразною.
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Блискучі купальники
Хочеш бути в центрі уваги? Сміливо вирушай на пляж у купальному костюмі з металевим блиском.
Тільки уяви, як він бути сяяти на сонці!
Тож ти не матимеш жодного шансу залишитися непоміченою.
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Купальник із бахромою
Любиш вдягатися оригінально та нестандартно? Зверни увагу на купальники з бахромою.
Ці кокетливі китиці стануть справжньою родзинкою твого пляжного луку.Також по темі: Модні сукні на літо 2020: найактуальніші тренди сезону Модні топи і футболки 2020: найактуальніші тренди цього літа Модне взуття на літо 2020: найактуальніші моделі та тренди
Вони додатуть йому нотки екстравагантності та грайливості.
До речі, бахрома добре виглядатиме на різних частинах купальника – на плавках, чашечках та навіть бретельках.
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Купальник зі шнуровкою
Цьогоріч дизайнери вирішили урізноманітнити купальники зав’язками і шнурівками.
І такі моделі одразу ж стали одним із найгарячіших трендів нового сезону.
Такий декор виглядає дуже актуально і знаходитися бути будь-де: і ззаду, і збоку, і спереду.
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Спортивні купальники
Літній відпочинок – це не тільки красива засмага, але й активні ігри на пляжі.
Волейбол, бадмінтон, катання на водних атракціонах – цсе це зручно робити у спортивному купальнику без зайвого декору.
Комфортні мінімалістичні моделі не сковують рух, а головне – вони зараз на піку моди!
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Купальники з бретелькою на одне плече
У цьому сезоні дизайнери пропонують уважно придивитися до купальників із бретелькою на одне плече.
Авжеж, рівномірної засмаги в такій моделі буде досягнути важно.
А от для пляжної вечірки це саме те, що треба!
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні шляпи 2020.
Фото: Pixabay