Модні тренди літа 2020: екзотика і провокація

Модні тренди літа 2020 допоможуть тобі підкреслити свою жіночність і загадковість, та ще й із легким відтінком сексуальності.

Що буде актуальним у новому сезоні? Ранок у Великому Місті зібрав ТОП головних модних тенденцій, які мають бути у твоєму гардеробі цього літа.

Модні тенденції літа 2020

Комбінезон

Комбінезони впевнено прописалися на модному олімпі – і не збираються його залишати.

Причому, цього літа ти можеш вибрати будь-яку модель на свій смак.

Ефектно виглядатиме і мінімалістичний джинсовий комбінезон, і романтичний із воланами та рюшами, і об’ємний з широким поясом… Вибір лише за тобою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ | ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ (@onlinetaostore) 22 Апр 2020 в 1:37 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Xelena love (@xelena_love) 22 Апр 2020 в 7:28 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ШОУРУМ | Женская одежда (@malina_showroom61) 14 Апр 2020 в 9:58 PDT

Бахрома

Бахрома – фаворит літнього сезону 2020.

Цей незвичайний елемент декору існує для того, щоб підкреслити твою індивідуальність.

Бахрома здатна перетворити навіть строгий офісний лук на легкий і безтурботний.

Причому, вона доречно виглядатиме і на сукнях, і на блузах, і на сумочках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарю Стиль. (@droufact) 20 Апр 2020 в 12:26 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виноградова Ирина (@viv.knitting_) 14 Июн 2018 в 11:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОДЕЖДА GEPUR ШУМЕРЛЯ (@irishka_gepur) 11 Авг 2019 в 3:06 PDT

Тропічний принт

Через пандемію коронавірусу полетіти до пальмового раю цього літа навряд чи вийде. Втім, нічого не заважає створити його власноруч.

Наприклад, примірявши одяг із яскравим і сонячним тропічним принтом.

Пальмове листя, екзотичні квіти, папуги та фламінго – це має бути в гардеробі кожної модної красуні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женская Одежда • Новосибирск (@urru.room) 17 Июн 2018 в 2:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LATTE г.НАХОДКА (@latte_nakhodka) 18 Июн 2018 в 6:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА • ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (@ffy_fashion) 24 Фев 2020 в 11:10 PST

Прозорі сукні

Прозорі сукні розбурхуюють фантазію чоловічої статі – у такому вбранні ти точно не залишишся непоміченою!

Такі моделі виглядають ну дуже провокаційно, тому підійдуть лише для дівчат, які не бояться бути в центрі уваги.

Це – про тебе? Тоді сміливо обирай прозору сукню!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХОЛОDДизайнерская одежда (@holod.tm) 15 Мар 2020 в 4:19 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ |КРАСНОДАР (@tuta_shop_krd) 5 Мар 2020 в 1:30 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Peony Moscow Женская Одежда (@postmeridiem_brand) 9 Апр 2019 в 7:22 PDT

Ультраміні

Кілька останніх сезонів модниці надавали перевагу романтичним сукням нижче коліна.

Втім, цього літа мода на міні – повертається.

Ультракороткі сукні, шорти та спідниці знову будуть у тренді. Тож саме час починати готувати ніжки до літа 🙂

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FASHION DOLLS (@fashion_dolls_official) 8 Апр 2020 в 12:20 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женская одежда “Твой стиль” Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ♡︎Одяг Луцьк♡︎ (@clothing_store_lutsk) 22 Апр 2020 в 11:37 PDT (@innes_shopping) 23 Апр 2020 в 5:59 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні кольори 2020.

Аліна Литвиненко

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