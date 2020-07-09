Персики: корисні властивості ніжних фруктів

Чим корисні персики і кому не можна їх їсти? Відповідь на ці питання ти знайдеш у матеріалі Ранку у Великому Місті.
Персик – не просто ніжний, смачний та ароматний фрукт, який так і пахне літом!
Він має ще й багатий та різноманітний склад.
Зокрема, у ньому містяться вітаміни групи В, А, С, Е, К, Н і РР, бета-каротин, залізо, магній, фосфор, пектини та інші мінерали. А ще – важливі органічні кислоти: лимонна, яблучна, винна.
Корисні властивості персика
Зміцнює імунітет
Персик чинить на організм потужну загальнозміцнювальну дію завдяки вітамінам А, В та С.
Два персики повністю покривають добову потребу людини у вітаміні С!
Саме тому ці смачні фрукти допомагають швидше одужати від застуди та відновити імунітет після хвороби.Також по темі: Як вибрати персики? Ознаки стиглих і солодких фруктів Лайфхаки для фруктів: як нарізати персик, щоб легко відділялась кісточка ТОП-5 корисних властивостей кабачків
Від анемії
Свіжі персики стимулюють виробіток гемоглобіну в організмі. А ще вони містять велику кількість органічного заліза, яке швидко та легко засвоюється.
Все це в комплексі робить персики чудовим засобом для проти анемії.
Для нервової системи
Регулярне вживання персиків допоможе позбутися стресу і дратівливості. Річ у тому, що ці фрукти містять чимало магнію, калію та вітаміну B6, які активно борються з симптомами перезбудження та навіть депресії.
Тож включи ці смачні фрукти до свого меню – і нервова система тобі за це подякує.
Для серця
Виявляється, у 200 грамах персика більше міститься заліза, ніж у цілому кілограмі яловичої печінки! А калію – на 15% більше, ніж у абрикосах.
Усе це робить персики відмінним продуктом для підтримки серцево-судинної системи.
Від морщин
Мрієш про ніжну гладеньку шкіру без зморшок? Тоді включи до раціону персики.
Ці фрукти допомагають утримувати вологу всередині клітин шкіри і завдяки цьому не дають жодного шансу передчасним зморшкам.
Тобто по суті вони діють на обличчя, як зволожувальний крем, тільки наповнюють її сяянням не ззовні, а зсередини.
Кому не можна персики – протипоказання
З обережністю варто вживати персики людям, які мають наступні хвороби:
- Ожиріння
- Цукровий діабет
- Індивідуальна непереносимість продукту.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості абрикосів.
Фото: Pixabay
Аліна Литвиненко