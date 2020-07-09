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ICTV / Ранок / Персики: корисні властивості ніжних фруктів / 09.07.2020 14:25
09.07.2020 14:25
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Персики: корисні властивості ніжних фруктів


Чим корисні персики і кому не можна їх їсти? Відповідь на ці питання ти знайдеш у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Персик – не просто ніжний, смачний та ароматний фрукт, який так і пахне літом!

Він має ще й багатий та різноманітний склад.

Зокрема, у ньому містяться вітаміни групи В, А, С, Е, К, Н і РР, бета-каротин, залізо, магній, фосфор, пектини та інші мінерали. А ще – важливі органічні кислоти: лимонна, яблучна, винна.

Корисні властивості персика

Зміцнює імунітет

Персик чинить на організм потужну загальнозміцнювальну дію завдяки вітамінам А, В та С.

Два персики повністю покривають добову потребу людини у вітаміні С!

Саме тому ці смачні фрукти допомагають швидше одужати від застуди та відновити імунітет після хвороби.

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Від анемії

Свіжі персики стимулюють виробіток гемоглобіну в організмі. А ще вони містять велику кількість органічного заліза, яке швидко та легко засвоюється.

Все це в комплексі робить персики чудовим засобом для проти анемії.

Для нервової системи

Регулярне вживання персиків допоможе позбутися стресу і дратівливості. Річ у тому, що ці фрукти містять чимало магнію, калію та вітаміну B6, які активно борються з симптомами перезбудження та навіть депресії.

Тож включи ці смачні фрукти до свого меню – і нервова система тобі за це подякує.

персики фото

Для серця

Виявляється, у 200 грамах персика більше міститься заліза, ніж у цілому кілограмі яловичої печінки! А калію – на 15% більше, ніж у абрикосах.

Усе це робить персики відмінним продуктом для підтримки серцево-судинної системи.

Від морщин

Мрієш про ніжну гладеньку шкіру без зморшок? Тоді включи до раціону персики.

Ці фрукти допомагають утримувати вологу всередині клітин шкіри і завдяки цьому не дають жодного шансу передчасним зморшкам.

Тобто по суті вони діють на обличчя, як зволожувальний крем, тільки наповнюють її сяянням не ззовні, а зсередини.

персики фото

Кому не можна персики – протипоказання

З обережністю варто вживати персики людям, які мають наступні хвороби:

  • Ожиріння
  • Цукровий діабет
  • Індивідуальна непереносимість продукту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості абрикосів.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

 

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Теги: Здоров'я, корисні властивості
09.07.2020 14:25



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