Чому варто їсти абрикоси: корисні властивості фрукта

Чим корисні абрикоси? Зараз саме сезон цього солодкого фрукта, тому Ранок у Великому Місті вирішив розповісти тобі про його користь.

Чим корисні абрикоси?

Плоди абрикосового дерева містять неймовірну кількість вітамінів та корисних речовин, серед них: вітамін С, А, калій, кальцій, керотин, фосфор та магній.

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Цей фрукт багатий на клітковину. Тому він добре підійде тим, хто страждає від проблем шлунково-кишкового тракту.

Абрикос корисний для кісток, адже у складі він має фосфор та кальцій.

Покращує пам’ять.

Знижує артеріальний тиск.

Покращує роботу серцево-судинної системи та щитоподібної залози.

Нормалізує роботу травної системи.

Підвищує рівень гемоглобіну в крові.

Сприяє покращенню зору.

Уповільнює процес старіння.

Перешкоджає розвитку раку легенів, горла, стравоходу та шлунка.

Цей фрукт дуже корисний як для жінок, так і для чоловіків.

Він відіграє важливу роль у виробленні жіночих гормонів, а чоловікам підвищує потенцію.

Отож, не нехтуй можливістю їсти абрикоси та бережи своє здоров’я.

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