Чому варто їсти абрикоси: корисні властивості фрукта

Чим корисні абрикоси? Зараз саме сезон цього солодкого фрукта, тому Ранок у Великому Місті вирішив розповісти тобі про його користь.
Чим корисні абрикоси?
Плоди абрикосового дерева містять неймовірну кількість вітамінів та корисних речовин, серед них: вітамін С, А, калій, кальцій, керотин, фосфор та магній.
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- Цей фрукт багатий на клітковину. Тому він добре підійде тим, хто страждає від проблем шлунково-кишкового тракту.
- Абрикос корисний для кісток, адже у складі він має фосфор та кальцій.
- Покращує пам’ять.
- Знижує артеріальний тиск.
- Покращує роботу серцево-судинної системи та щитоподібної залози.
- Нормалізує роботу травної системи.
- Підвищує рівень гемоглобіну в крові.
- Сприяє покращенню зору.
- Уповільнює процес старіння.
- Перешкоджає розвитку раку легенів, горла, стравоходу та шлунка.
Цей фрукт дуже корисний як для жінок, так і для чоловіків.
Він відіграє важливу роль у виробленні жіночих гормонів, а чоловікам підвищує потенцію.
Отож, не нехтуй можливістю їсти абрикоси та бережи своє здоров’я.
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