Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Федора, панама і не тільки: модні головні убори на літо 2020 / 06.06.2020 11:45
06.06.2020 11:45
Поділитися

Федора, панама і не тільки: модні головні убори на літо 2020


Як вибрати модний головний убор на літо, який надійно захищатиме від сонця і водночас стильно виглядатиме? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні тренди та ідеї.

Дивись фото і обирай, що тобі до смаку!

Модні головні убори на літо 2020

Панама

Однозначно, панама – це найтрендовіший головний убор літа 2020, тож із неї й почнемо.

Панама чудово доповнює з будь-який одяг – від купальника до джинсів.

Особливо сміливі цьогоріч можуть вдягати її навіть із курткою в прохолодний день. І так, ми зараз не жартуємо!

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от HOOPS |шляпы|панамы|береты (@__thehoops)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от ШЛЯПЫ/HATS/#шляпныйстайлинг©️ (@magiamanus)

Солом’яний капелюх

У моді шляпи з натуральних матеріалов, а особливою любов`ю дизайнерів користуються аксесуари з соломи.

Ти можеш вибрати небанальний варіант із необробленими краями, або капелюх із величезними полями, або класичний – і у кожному з них виглядатимеш максимально стильно.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Саша Летова Шляпа Канотье ????МК (@sasha_saharr)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Натали Вайсман ФОТОГРАФ(@vaisman.natali)

Федора

Федора – це капелюх із м`якого фетру, перев`язаний стрічкою. Цьогоріч він повернулася в моду і отримав величезну популярність.

Плюс федори – її абсолютна універсальність.

Сміливо вдягай її хоч із офісним костюмом, хоч із ніжною сукнею, хоч із речами у стилі кежуал.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от (@modnaya_shlyapka)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Шляпный роман. MOROSHKA hats (@moroshkahats)

Капелюх із зав’язками

Жіночно, небанально та ще й зручно – усе це про капелюхи і зав’язками. Так-так, саме такі капелюхи носили світські красуні в позаминулому столітті J І зараз вони знову в тренді.

Також по темі: Модні сумки на літо 2020: які моделі будуть у тренді Модні жіночі стрижки 2020: яку зачіску обрати цього літа Модні сукні на літо 2020: найактуальніші тренди сезону

Такий головний убор дуже практичний – ти не точно не загубиш його навіть у вітряний день.

Він чудово підійде романтичним натурам і підкреслить красу ніжних суконь із воланами та рюшами.

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Шляпы Канотье, Картузы, Шапки (@hat_on_head_)

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Шляпы Канотье, Картузы, Шапки (@hat_on_head_)

Бейсболка

Звикла, що бейсболку можна носити тільки з джинсами чи шортами?

Ми готові зламати цей стереотип. Адже цьогоріч цей головний убор доречно виглядатиме навіть із легкими сукнями та сарафанами. Вийде незабутній спорт-шик-ефект!

Таке поєднання – це чудовий спосіб створити небанальний образ і підкреслити свою індивідуальність.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Одежда Украина (@ths_______)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Aliya Shop (@magazine_nk16)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне літнє взуття 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: модні тренди, поради
06.06.2020 11:45



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати