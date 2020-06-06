Федора, панама і не тільки: модні головні убори на літо 2020

Як вибрати модний головний убор на літо, який надійно захищатиме від сонця і водночас стильно виглядатиме? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні тренди та ідеї.

Дивись фото і обирай, що тобі до смаку!

Модні головні убори на літо 2020

Панама

Однозначно, панама – це найтрендовіший головний убор літа 2020, тож із неї й почнемо.

Панама чудово доповнює з будь-який одяг – від купальника до джинсів.

Особливо сміливі цьогоріч можуть вдягати її навіть із курткою в прохолодний день. І так, ми зараз не жартуємо!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HOOPS |шляпы|панамы|береты (@__thehoops) 21 Мар 2020 в 4:19 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ШЛЯПЫ/HATS/#шляпныйстайлинг©️ (@magiamanus) 27 Май 2020 в 10:16 PDT

Солом’яний капелюх

У моді шляпи з натуральних матеріалов, а особливою любов`ю дизайнерів користуються аксесуари з соломи.

Ти можеш вибрати небанальний варіант із необробленими краями, або капелюх із величезними полями, або класичний – і у кожному з них виглядатимеш максимально стильно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саша Летова Шляпа Канотье ????МК (@sasha_saharr) 28 Май 2020 в 4:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Натали Вайсман ФОТОГРАФ(@vaisman.natali) 26 Май 2020 в 12:09 PDT

Федора

Федора – це капелюх із м`якого фетру, перев`язаний стрічкою. Цьогоріч він повернулася в моду і отримав величезну популярність.

Плюс федори – її абсолютна універсальність.

Сміливо вдягай її хоч із офісним костюмом, хоч із ніжною сукнею, хоч із речами у стилі кежуал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@modnaya_shlyapka) 18 Май 2020 в 5:49 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шляпный роман. MOROSHKA hats (@moroshkahats) 12 Фев 2020 в 2:52 PST

Капелюх із зав’язками

Жіночно, небанально та ще й зручно – усе це про капелюхи і зав’язками. Так-так, саме такі капелюхи носили світські красуні в позаминулому столітті J І зараз вони знову в тренді.

Такий головний убор дуже практичний – ти не точно не загубиш його навіть у вітряний день.

Він чудово підійде романтичним натурам і підкреслить красу ніжних суконь із воланами та рюшами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шляпы Канотье, Картузы, Шапки (@hat_on_head_) 5 Окт 2019 в 6:47 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шляпы Канотье, Картузы, Шапки (@hat_on_head_) 21 Мар 2020 в 3:18 PDT

Бейсболка

Звикла, що бейсболку можна носити тільки з джинсами чи шортами?

Ми готові зламати цей стереотип. Адже цьогоріч цей головний убор доречно виглядатиме навіть із легкими сукнями та сарафанами. Вийде незабутній спорт-шик-ефект!

Таке поєднання – це чудовий спосіб створити небанальний образ і підкреслити свою індивідуальність.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одежда Украина (@ths_______) 27 Апр 2020 в 12:25 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aliya Shop (@magazine_nk16) 28 Май 2020 в 7:47 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне літнє взуття 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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