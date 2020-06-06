Федора, панама і не тільки: модні головні убори на літо 2020

Як вибрати модний головний убор на літо, який надійно захищатиме від сонця і водночас стильно виглядатиме? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні тренди та ідеї.
Дивись фото і обирай, що тобі до смаку!
Модні головні убори на літо 2020
Панама
Однозначно, панама – це найтрендовіший головний убор літа 2020, тож із неї й почнемо.
Панама чудово доповнює з будь-який одяг – від купальника до джинсів.
Особливо сміливі цьогоріч можуть вдягати її навіть із курткою в прохолодний день. І так, ми зараз не жартуємо!
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Солом’яний капелюх
У моді шляпи з натуральних матеріалов, а особливою любов`ю дизайнерів користуються аксесуари з соломи.
Ти можеш вибрати небанальний варіант із необробленими краями, або капелюх із величезними полями, або класичний – і у кожному з них виглядатимеш максимально стильно.
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Федора
Федора – це капелюх із м`якого фетру, перев`язаний стрічкою. Цьогоріч він повернулася в моду і отримав величезну популярність.
Плюс федори – її абсолютна універсальність.
Сміливо вдягай її хоч із офісним костюмом, хоч із ніжною сукнею, хоч із речами у стилі кежуал.
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Капелюх із зав’язками
Жіночно, небанально та ще й зручно – усе це про капелюхи і зав’язками. Так-так, саме такі капелюхи носили світські красуні в позаминулому столітті J І зараз вони знову в тренді.Також по темі: Модні сумки на літо 2020: які моделі будуть у тренді Модні жіночі стрижки 2020: яку зачіску обрати цього літа Модні сукні на літо 2020: найактуальніші тренди сезону
Такий головний убор дуже практичний – ти не точно не загубиш його навіть у вітряний день.
Він чудово підійде романтичним натурам і підкреслить красу ніжних суконь із воланами та рюшами.
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Бейсболка
Звикла, що бейсболку можна носити тільки з джинсами чи шортами?
Ми готові зламати цей стереотип. Адже цьогоріч цей головний убор доречно виглядатиме навіть із легкими сукнями та сарафанами. Вийде незабутній спорт-шик-ефект!
Таке поєднання – це чудовий спосіб створити небанальний образ і підкреслити свою індивідуальність.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне літнє взуття 2020.
Фото: Pixabay