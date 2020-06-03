Модні топи і футболки 2020: найактуальніші тренди цього літа

Які жіночі футболки і топи в моді цього літа? Ранок у Великому Місті зібрав найактуальніші моделі, які прикрасять твій гардероб.
Дивись фото найкрутіших трендів – і надихайся на вдалий шопінг.
Модні топи і футболки 2020
Мереживний топ
Ажур і мереживо – це справжня знахідка для романтичних красунь, які хочуть підкреслити свою жіночність і ніжність.
Такі топи і футболки виглядають дуже вишукано і стануть ідеальним вибором для побачення або виходу в світ.
А якщо не боїшся змішувати стилі, то можеш навіть вдягнути таку модель до джинсів-момів.
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Футболка-поло
Характерна риса футболки-поло – наявність жорсткого комірця, кількох гудзиків і короткого рукава. Така модель дещо чоловічу рубашку.
Поло вдало доповнить лук у стилі кежуал.Також по темі: Модне взуття на літо 2020: найактуальніші моделі та тренди Модні піжами 2020: як стильно виглядати вдома Модні тренди літа 2020: екзотика і провокація
Дизайнери рекомендують поєднувати їх із чорними брюками та спідницями-олівцями.
Але ти можеш увімкнути фантазію і створити на основі ультрамодної футболки поло власний неповторний образ.
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Топ-корсет
У моду знову повернулися розкішні топи-корсети. Як у світських дам позаминулого століття, тільки набагато комфортніші – без тугих завязок та іншіх незручних елементів.
Особливо ефектно корсети вигладають в атласному та мереживному виконанні. Хоча зустрічаються і джинсові кежуал-варіанти.
Вдало виглядатимуть як мінімалістичні моделі без прикрас, так і оригінальні топи з бантами та стразами.
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Асиметрична футболка
Особливою популярністю цього літа користуються асиметричні моделі топів. Зокрема, моделі на одне плече.
У футболці такого крою ти виглядатимеш не лише стильно, але й оригінально та спокусливо.
Тож загубитися у натовпі в тебе точно не вийде.
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Топ з відкритою спиною
Цього літа у чоловіків з’явився зайвий привід частіше обертатися. Адже у моді знову футболки з відкритою спиною. Ефектні, елегантні та водночас провокаційні.
Дизайнери запевняють: оголена спина часто виглядає значно спокусливіше, ніж глибоке декольте.
Можливо, саме тому таке вбрання не виходить із моди вже багато сезонів поспіль.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні сукні на літо 2020.
Фото: Pixabay