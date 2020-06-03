Модні топи і футболки 2020: найактуальніші тренди цього літа

Які жіночі футболки і топи в моді цього літа? Ранок у Великому Місті зібрав найактуальніші моделі, які прикрасять твій гардероб.

Дивись фото найкрутіших трендів – і надихайся на вдалий шопінг.

Модні топи і футболки 2020

Мереживний топ

Ажур і мереживо – це справжня знахідка для романтичних красунь, які хочуть підкреслити свою жіночність і ніжність.

Такі топи і футболки виглядають дуже вишукано і стануть ідеальним вибором для побачення або виходу в світ.

А якщо не боїшся змішувати стилі, то можеш навіть вдягнути таку модель до джинсів-момів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Магазин женской одежды (@emberens) 2 Июн 2020 в 12:05 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА (@bontonshowroom_) 29 Май 2020 в 1:14 PDT

Футболка-поло

Характерна риса футболки-поло – наявність жорсткого комірця, кількох гудзиків і короткого рукава. Така модель дещо чоловічу рубашку.

Поло вдало доповнить лук у стилі кежуал.

Дизайнери рекомендують поєднувати їх із чорними брюками та спідницями-олівцями.

Але ти можеш увімкнути фантазію і створити на основі ультрамодної футболки поло власний неповторний образ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FASHION_BOGUNYA (@fashion_bogunya) 19 Май 2020 в 3:56 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оригиналы из США (@foxysaler) 4 Мар 2020 в 8:53 PST

Топ-корсет

У моду знову повернулися розкішні топи-корсети. Як у світських дам позаминулого століття, тільки набагато комфортніші – без тугих завязок та іншіх незручних елементів.

Особливо ефектно корсети вигладають в атласному та мереживному виконанні. Хоча зустрічаються і джинсові кежуал-варіанти.

Вдало виглядатимуть як мінімалістичні моделі без прикрас, так і оригінальні топи з бантами та стразами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TatianaStrekozova (@tstrekozova) 5 Фев 2020 в 7:37 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бандажные платья Herve Leger (@lux_dress_bazzar_) 24 Май 2020 в 10:53 PDT

Асиметрична футболка

Особливою популярністю цього літа користуються асиметричні моделі топів. Зокрема, моделі на одне плече.

У футболці такого крою ти виглядатимеш не лише стильно, але й оригінально та спокусливо.

Тож загубитися у натовпі в тебе точно не вийде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шоурум женской одежды (@voguecenter174) 22 Апр 2020 в 11:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одеждабувь (@_wow_fashion_shop_) 20 Апр 2020 в 4:18 PDT

Топ з відкритою спиною

Цього літа у чоловіків з’явився зайвий привід частіше обертатися. Адже у моді знову футболки з відкритою спиною. Ефектні, елегантні та водночас провокаційні.

Дизайнери запевняють: оголена спина часто виглядає значно спокусливіше, ніж глибоке декольте.

Можливо, саме тому таке вбрання не виходить із моди вже багато сезонів поспіль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия (@goddessweardress) 25 Май 2020 в 9:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОДЕЖДА ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ (@be.one.wear) 3 Июл 2019 в 2:31 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні сукні на літо 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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