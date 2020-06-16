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ICTV / Ранок / Гігантські та яскраві: модні аксесуари на літо 2020 / 16.06.2020 16:41
16.06.2020 16:41
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Гігантські та яскраві: модні аксесуари на літо 2020


Які аксесуари будуть у моді влітку 2020 року? Відповідаємо: оригінальні, масивні та помітні.

Що саме будуть носити модниці у цьому сезоні – ми розкажемо просто зараз у матеріалі.

Модні аксесуари на літо 2020

Моносережка

Цього літа сережка може бути… лише одна. Зате величезна, яскрава та приваблива. Така, що забере на себе усю увагу та стане головним акцентом твого модного луку.

На друге вухо ти можеш вдягнути мініатюрний «гвоздик» або взагалі нічого не вдягати.

 

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Публикация от Серьги Браслеты Колье Броши (@natali_black_style)

 

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Масивний ланцюг

Один із головних трендів літнього сезону – масивний ланцюг.

Це може бути як короткий чокер на шию, так і більш довгий варіант до зони декольте. Носити такий ланцюг можна як із кулоном, так і самостійно.

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Максимально органічно така прикраса виглядатиме з мінімалістичним одягом, наприклад, із білою сорочкою прямого крою та простими джинсами.

 

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Публикация от Бижутерия Украина (@mrs.bizhuteriia)

 

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Публикация от Серьги / Бижутерия (@awe.some.brand)

Багато каблучок

Одна каблучка – занадто банально. Цього літа дизайнери радять прикрашати одразу 5,6, а то і всі 10 пальців.

Чим більше каблучок – тим модніше та ефектніше виглядатиме твій лук.

Причому, ти можеш підбирати як каблучки в одному стилі, так і поєднувати моделі абсолютно різних форм і розмірів.

 

 

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Публикация от beauty_queen_kp (@beauty_queen_kp)

 

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Публикация от beauty_queen_kp (@beauty_queen_kp)

Масивні браслети

Гігантоманія докотилася і до браслетів. Цього літа вони мають бути масивними та дуже-дуже широкими.

Дозволяється будь-який декор – від шкіряних вставок до гігантських перлинок.

Особливий шик – вдягати браслети поверх рукавів блузки.

 

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Публикация от Fashion Jewelry | Украшения (@one.dream_store)

 

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Публикация от Юв.Бижутерия Нестандарт! (@lana_bizhu)

Анклети (браслети на ногу)

Колись браслети на щиколотку були супермодними. А потім зникли з вулиць та подіумів на багато років, аби гучно повернутися влітку 2020.

Анклети підкреслють стрункість твоїх ніжок і додають образу вишуканого шарму.

Серед найбільш актуальних моделей як тоненькі ланцюжки, так і широкі браслети.

 

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Публикация от Ангарск (@lova_angarsk)

 

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Публикация от Фантазии на тему украшений (@bijouteroom)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні сумки на літо 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: модні тренди
16.06.2020 16:41



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