Гігантські та яскраві: модні аксесуари на літо 2020

Які аксесуари будуть у моді влітку 2020 року? Відповідаємо: оригінальні, масивні та помітні.

Що саме будуть носити модниці у цьому сезоні – ми розкажемо просто зараз у матеріалі.

Модні аксесуари на літо 2020

Моносережка

Цього літа сережка може бути… лише одна. Зате величезна, яскрава та приваблива. Така, що забере на себе усю увагу та стане головним акцентом твого модного луку.

На друге вухо ти можеш вдягнути мініатюрний «гвоздик» або взагалі нічого не вдягати.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Серьги Браслеты Колье Броши (@natali_black_style) 10 Июн 2020 в 10:37 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@golubevaart) 9 Июн 2020 в 5:37 PDT

Масивний ланцюг

Один із головних трендів літнього сезону – масивний ланцюг.

Це може бути як короткий чокер на шию, так і більш довгий варіант до зони декольте. Носити такий ланцюг можна як із кулоном, так і самостійно.

Максимально органічно така прикраса виглядатиме з мінімалістичним одягом, наприклад, із білою сорочкою прямого крою та простими джинсами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бижутерия Украина (@mrs.bizhuteriia) 15 Июн 2020 в 4:28 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Серьги / Бижутерия (@awe.some.brand) 11 Июн 2020 в 11:56 PDT

Багато каблучок

Одна каблучка – занадто банально. Цього літа дизайнери радять прикрашати одразу 5,6, а то і всі 10 пальців.

Чим більше каблучок – тим модніше та ефектніше виглядатиме твій лук.

Причому, ти можеш підбирати як каблучки в одному стилі, так і поєднувати моделі абсолютно різних форм і розмірів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от beauty_queen_kp (@beauty_queen_kp) 11 Июн 2020 в 3:34 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от beauty_queen_kp (@beauty_queen_kp) 17 Май 2020 в 2:59 PDT

Масивні браслети

Гігантоманія докотилася і до браслетів. Цього літа вони мають бути масивними та дуже-дуже широкими.

Дозволяється будь-який декор – від шкіряних вставок до гігантських перлинок.

Особливий шик – вдягати браслети поверх рукавів блузки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fashion Jewelry | Украшения (@one.dream_store) 27 Мар 2020 в 7:50 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юв.Бижутерия Нестандарт! (@lana_bizhu) 12 Июн 2020 в 9:31 PDT

Анклети (браслети на ногу)

Колись браслети на щиколотку були супермодними. А потім зникли з вулиць та подіумів на багато років, аби гучно повернутися влітку 2020.

Анклети підкреслють стрункість твоїх ніжок і додають образу вишуканого шарму.

Серед найбільш актуальних моделей як тоненькі ланцюжки, так і широкі браслети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ангарск (@lova_angarsk) 14 Июн 2020 в 6:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фантазии на тему украшений (@bijouteroom) 7 Сен 2018 в 4:20 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні сумки на літо 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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