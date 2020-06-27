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ICTV / Ранок / Чому шорти спровокували скандал у Грузії, і до чого тут українець / 27.06.2020 15:26
27.06.2020 15:26
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Чому шорти спровокували скандал у Грузії, і до чого тут українець

Фото: Unsplash

Коли вперше з’явилися шорти, хто їх придумав і чому саме цей одяг спровокував скандал у Грузії? 

Скандал у Грузії

У Грузії через шорти спалахнув гучний скандал. А потрапив у нього канадський шахіст-уродженець України Антон Ковальов.

У 2017 році він брав участь у Кубку світу з шахів у Тбілісі. І все йшло чудово! Хлопець виграв в ексчемпіона перші два раунди, як раптом його попросили залишити змагання.

Справа в тому, що головного арбітра обурило те, що Антон прийшов у шортах! А це неестетично та не відповідає дрес-коду.

Повернутися до гри йому дозволи лише за умови, що він перевдягнеться в брюки.

Військові та шорти

Під час Першої світової війни Велика Британія створила свою штаб-квартиру на Бермудських островах.

А там така спека, що солдатам було дуже некомфортно. І щоб було хоч трохи легше, вони просто почали відривати нижню частину штанів. І це подіяло!

Проте після цього шорти не стали суперпопулярними і пережили роки заборон. І лише після 60-х років минулого століття це стало справжнім трендом.

Короткі жіночі шорти

У 1940-х роках уявити собі жінку в коротких шортах не на пляжі і не на спортивному майданчику було складно.

Але американська акторка та модель Бетті Грейбл пішла проти старих правил. Вона першою відважилася вдягти короткі шорти на людях.

Більше того, вона з’явилася в них на екранах та постерах. А зробила Бетті це з благородною метою – аби надихнути солдатів.

На державному рівні було вирішено, що бійців на фронті дуже мотивує жіноча краса. От акторка і зробила добру справу!

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Більше фактів про шорти – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому священики бояться штрих-кодів.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Марина Самара, Предмет в історіях, шорти
27.06.2020 15:26



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