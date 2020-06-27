Чому шорти спровокували скандал у Грузії, і до чого тут українець

Коли вперше з’явилися шорти, хто їх придумав і чому саме цей одяг спровокував скандал у Грузії?
Скандал у Грузії
У Грузії через шорти спалахнув гучний скандал. А потрапив у нього канадський шахіст-уродженець України Антон Ковальов.
У 2017 році він брав участь у Кубку світу з шахів у Тбілісі. І все йшло чудово! Хлопець виграв в ексчемпіона перші два раунди, як раптом його попросили залишити змагання.
Справа в тому, що головного арбітра обурило те, що Антон прийшов у шортах! А це неестетично та не відповідає дрес-коду.
Повернутися до гри йому дозволи лише за умови, що він перевдягнеться в брюки.
Військові та шорти
Під час Першої світової війни Велика Британія створила свою штаб-квартиру на Бермудських островах.
А там така спека, що солдатам було дуже некомфортно. І щоб було хоч трохи легше, вони просто почали відривати нижню частину штанів. І це подіяло!
Проте після цього шорти не стали суперпопулярними і пережили роки заборон. І лише після 60-х років минулого століття це стало справжнім трендом.
Короткі жіночі шорти
У 1940-х роках уявити собі жінку в коротких шортах не на пляжі і не на спортивному майданчику було складно.
Але американська акторка та модель Бетті Грейбл пішла проти старих правил. Вона першою відважилася вдягти короткі шорти на людях.
Більше того, вона з’явилася в них на екранах та постерах. А зробила Бетті це з благородною метою – аби надихнути солдатів.
На державному рівні було вирішено, що бійців на фронті дуже мотивує жіноча краса. От акторка і зробила добру справу!Також по темі: Автомобілі можуть їздити на вині? Дивовижні факти про благородний напій McDonald’s був придорожнім кафе? Історія бренду Як лимонад врятував Париж від чуми: цікаві історії про напій
Більше фактів про шорти – дивіться у відео.
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