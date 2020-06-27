Як лимонад врятував Париж від чуми: цікаві історії про напій

Неймовірні історії та факти про лимонад.

Лимонад, Париж та чума

У 1650 році лимонад вже був дуже популярним напоєм серед парижан.

До чого ж тут чума? Справа в тому, що хвороба найчастіше передавалася через укуси блох.

І американські вчені довели, що саме лимонін, що міститься в цитрусових, найкраще вбиває цих комах. Але це вже з’ясували значно пізніше, вже після чуми.

То що ж відбулося тоді? Люди просто масово пили лимонад, а всі залишки лимонів та цедру викидали на звалище та просто на вулиці.

Через це міські блохи загинули. Так, самі того не знаючи, парижани врятували себе лимонадом!

Газований лимонад

У 1783 році німецький винахідник Якоб Швепп вирішив, що смак напоїв треба оновити.

Він запустив промислове насичення води вуглекислим газом та розлив її по пляшках.

Людям сподобалося! Тоді винахідливий німець додав до води лимонного сиропу і людство отримало перший газований лимонад.

Лимонад допоміг здійснити мрію

У чотири роки Сібастіан Лукас попросив батьків подарувати йому маленьку конячку. Та ті лише руками розвели.

Тому хлопчик розробив цілий план та почав продавати лимонад. Так за три роки назбирав три тисячі австралійських доларів. Це приблизно 55 тисяч гривень.

І ось мрія здійснилася – у сім років він купив собі поні!

І заявив, що продовжить продавати лимонад, щоб заробити на нове сідло для тваринки, та на її медобслуговування.

Більше про лимонад – дивіться у відео.

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