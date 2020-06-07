Чому священики бояться штрих-кодів

Усі ми щодня зустрічаємось зі штрих-кодами на різних товарах. Але ви навіть не уявляєте, що за ними стоїть.

Штрих-коди і священики

Для одних штрих-код – це річ, яка полегшує життя, а для інших – абсолютне зло. Ви знаєте, чому штрих-кодів остерігаються священики практично по всій планеті?

Представники церкви переконані, у кожному штрих-коді зашифроване число диявола. Ті самі три шістки.

Масові хвилювання щодо темної сторони чорно-білих смужок почалися наприкінці 90-х у Греції. Країна саме вступала до ЄС. І духовенство вкрай збентежило питання видачі нових документів, у яких містився штрих-код.

Служителі церкви навіть провели власну наукову експертизу, і довели, що 666 в кодах є! Відтоді кількість противників штрих-кодів зросла. Утім, прогрес не спинити! Чи мають ці цифри негативний вплив на життя людей – незрозуміло.

Як з’явилися штрих-коди

Якось двоє аспірантів Дрексельского технологічного інституту підслухали, як бідкався директор одного магазину. Він мріяв про автоматичне зчитування інформації на продуктах.

І Бернард Сілвер та Норман Вудленд взялися за втілення його мрії.

У 1952 році науковці отримали патент на штрих-код, а в США на полицях магазинів з’явилися перші марковані товари.

Однак єдина для всіх магазинів система розпізнавання кодів запрацювала лише у 1974-му.

Першим товаром, який продали по сучасному штрих-коду, стала жувальна гумка. Її навіть у Національному музеї американської історії при Смітсоновському інституті розмістили. Зараз існує понад 50 систем штрихового кодування.

Штрих-коди для бджіл

Штрих-коди відкрили безліч нових можливостей, навіть для бджіл!

Доктор Стівен Бахманн з Арізони розробив найменші у світі штрих-коди. Малюсінькі позначки науковець чіпляв бджолам на спину.

А самі маркування мали бути настільки маленькими, щоб не впливати на аеродинаміку комах. Кожна смужка завширшки була одну тисячну дюйма.

А щоб прикріпити штрих-код до кожної піддослідної, науковець присипляв кожну по черзі на дві секунди вуглекислим газом.

Навіщо таке вигадувати? Увага! Заради важливої мети. Так вчений контролював шлюбні звички бджіл.

Більше цікавого про штрих-коди – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як з’явилася жуйка Love is.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.