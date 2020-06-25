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ICTV / Ранок / ТОП-10 продуктів, корисних для печінки / 25.06.2020 18:10
25.06.2020 18:10
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ТОП-10 продуктів, корисних для печінки


Які продукти корисні для печінки та допомагають їй правильно функціонувати? Ранку у Великому Місті підготував для тебе список. Усі подробиці – у матеріалі.

Продукти, корисні для печінки                                                                                            

Морква – джерело бета-каротину і флавоноїдів, які покращують загальний стан та  функціонування печінки.

Брокколі – має у складі значку кількість сірковмісних сполук –  глюкозинолатів. Вони сприяють виведенню канцерогенів і токсинів з організму.

Авокадо – цей фрукт містить антиоксидант глутатіон, який здатен блокувати шкідливий вплив канцерогенів.

авокадо фото

Морська капуста – на 5% складається з солей альгінової кислоти, яка зв’язує та виводить солі важких металів.

Злаки – покращують метаболізм, завдяки чому спрощують роботу печінки.

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Кефір – очищує організм і допомагає відновити мікрофлору кишечника, що позитивно впливає на роботу всього шлунково-кишкового тракту.

Мед – активізує процеси вироблення жовчі та відновлення уражених клітин печінки.

мед фото

Зелені листові овочі – не дають важким металам накопичуватися у клітинах печінки та регулює відтік жовчі.

Оливкова олія – потужне джерело антиоксиданту – вітаміну E. Він допомагає нейтралізувати токсини та захищає від шкідливого впливу вільних радикалів.

Гарбуз – сприяє засвоєнню важкої їжі і розвантажує печінку.

гарбуз фото

Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти, які послаблюють імунітет.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: Здоров'я, правильне харчування
25.06.2020 18:10



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