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ICTV / Ранок / Чоловіча мода 2020: що носять цього літа / 30.07.2020 18:01
30.07.2020 18:01
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Чоловіча мода 2020: що носять цього літа


Що носять чоловіки цього літа? Ранок у Великому Місті зібрав найактуальніші тренди чоловічої моди, які допоможуть підібрати стильний та комфортний одяг.

Чоловіча мода – головні тренди

Квітковий принт

Цього літа на піку моди буде яскравий та життєрадісний квітковий принт. Чудово виглядатимуть як класичні гілочки та квіти, так і тропічні рослини.

Флористичні мотиви цього літа прикрашатимуть і футболки, і рубашки, і піджаки, і шорти.

Виглядає це надзвичайно свіжо та стильно.

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Але є одне правило – не переборщи! Обери одну річ із таким принтом – і доповни її базовим нейтральним одягом.

Так ти точно виглядатимеш модно, але не жіночно.

 

 

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Публикация от Мужская Одежда (@kanzler_style)

 

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Публикация от LA VETRINA MEN (@lavetrinamen)

 

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Жилет

Жилет – це один із головних модних трендів для чоловіків цього літа. Вони можуть бути як частиною костюму, так і цілком самостійним елементом.

Причому, носити його можна як із рубашкою, так і з футболкою. І навіть поєднувати не з брюками, а з шортами!

Жилет ідеально доповнить гардероб сучасного джентельмена та допоможе створити крутий і водночас елегантний образ.

 

 

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Публикация от Мужская одежда The Men’s Club (@the_mensclub)

 

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Костюмная жилетка- наверное один из самых недооцененных элементов в мужском гардеробе. При этом мужчина в жилетке всегда выглядит невероятно стильно. С жилеткой сочетается абсолютно любой низ — классические брюки, джинсы, брюки- чинос. Жилетку вы можете носить как в классическом варианте с рубашкой, так и с футболкой или поло. Комбинаций множество – что крайне важно! Если вы хотите выглядеть стильно, то смело экспериментируйте с образами.

Публикация от МУЖСКАЯ ОДЕЖДА DIPLOMAT (@diplomat_menswear)

 

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Публикация от Мужская одежда smartcasuals.ru (@smartcasuals.ru)

Тотал денім

Звісно ж, джинси є в кожного з нас. Але в цьому сезоні дизайнери пропонують піти далі та приміряти образ у стилі Тотал денім.

Це означає, що джинси зараз модно поєднувати із джинсовими ж куртками, рубашками та навіть ботинками.

Особливо доречним такий тренд буде прохолодними червневими вечорами.

 

 

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Білі брюки та шорти

Однозначний must-have літа 2020 – білі брюки або шорти.

Вони виглядають ефектно і дорого, а ще вони універсальні й ідеально поєднуються з речами будь-яких відтінків.

Єдиний мінус білих брюк – це маркість. Але для цього є пральна машинка, чи не так? 🙂

 

 

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Публикация от ЖИВОЙ АУКЦИОН (@red.com.auction)

 

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Публикация от kiwi_style_ua (@kiwi_style_ua)

 

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Публикация от Мужская Одежда, Обувь (@easy_shopping_ua_)

Незвичайний галстук 

Модний галстук – невід’ємний атрибут твого гардеробу цього літа. І чим нестандартнішим він буде, тим краще.

От тільки носити галстук зараз рекомендують дещо недбало – наприклад, розв’язаним або навіть зсунутим набік.

Ну що, спробуєш?

 

 

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Публикация от Sirinbird (@sirinbird_scarves)

 

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Публикация от Подарки Аксессуары с нотами (@music_box.kz)

 

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Публикация от Магазин брендовой одежды (@mb16_store)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні чоловічі стрижки.

Фото: Unsplash

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Теги: модні тренди
30.07.2020 18:01



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