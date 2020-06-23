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ICTV / Ранок / Вихідні на День Конституції 2020: скільки будуть відпочивати українці / 23.06.2020 11:03
23.06.2020 11:03
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Вихідні на День Конституції 2020: скільки будуть відпочивати українці


День Конституції 2020 подарує українцям додатковий вихідний день. Коли і скільки будемо відпочивати – читай у матеріалі.

День Конституції – одне з найважливіших державних свят України. Воно завжди відзначається 28 червня та є офіційним вихідним днем.

Оскільки цьогріч День Конституції припадає на неділю, то вихідний переноситься на понеділок, 29 червня.

Таким чином, українці матимуть довгий вікенд. Відпочивати будемо 3 дні поспіль – з 27 по 29 червня.

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Окрім Дня Конституції, 28 червня в Україні святкуватимуть ще одне свято – День Молоді.

Загалом у червні 2020 вихідними днями будуть 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 та 29 число.

Вихідні на День Конституції – календар

Вихідні в червні 2020

Нагадаємо, раніше ми публікували посівний календар садівника і городника на червень.

Фото: Pixabay

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Теги: вихідні, День Конституції
23.06.2020 11:03



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