Посівний календар садівника і городника на червень 2020

Місячний посівний календар садівника і городника на червень допоможе тобі зрозуміти, що і в які дні варто саджати. А коли краще просто відпочити.

Дотримуйся рекомендацій цього календаря – і хороший врожай тобі запезбечений.

Посівний календар на червень 2020

Сприятливі дні: 1–4, 7–8, 11–13, 17–18, 27–29 червня. Несприятливі дні: 5, 10, 16, 20-22, 24, 26, 30 червня

1 червня: у цей день варто зайнятися висадкою цибулі та картоплі.

2 червня: сьогодні рекомендовано саджати дерева та кустарники, також можна займатися їх обрізкою.

3 червня: День ідеально підходить для висаджування будь-якого виду рослин, а також заготовки лікувальних трав.

4 червня: Сьогодні бажано замочити насіння, яке будеш садити. День сприятливий для висадки коренеплодів, а також гарбуза і цибулі.

7 червня: Вдалий день для висадки часнику та коренеплодів.

8 червня: Сій овочі для зимового зберігання, зокрема коренеплоди і картопля, а також злаки, бобові та дерева. У цей день також бажано позбутися сорняків.

11–13 червня: Займися висадкою помідорів, огірків та плодових кустарників. Полив у ці дні має бути помірним, тож важливо не переборщити.

17 червня: Сьогодні можна висаджувати практично всі садово-городні культури. А от від пересадки в цей день краще відмовитись.

18 червня: Займися висадкою чагарників і плодових дерев.

27 червня: Вдалий день для висадки полуниці, малини, смородини та інших ягід.

28–29 червня: Дні підходять для посадки коренеплодів та зелені, а також капусти і кімнатних квітів.

Тепер ти знаєш, у які дні краще займатися посівом та посадкою. Зберігай собі посівний календар на червень 2020 і користуйся щоразу, коли плануєш попрацювати в саду чи на городі.

Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар стрижок на червень.

Фото: Pixabay

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