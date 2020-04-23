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ICTV / Ранок / Модний весняний манікюр 2020: тренди та ідеї дизайну / 23.04.2020 10:30
23.04.2020 10:30
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Модний весняний манікюр 2020: тренди та ідеї дизайну


Модний весняний манікюр 2020 року радує яскравими кольорами, блиском та сонячним настроєм.

Ранок у Великому Місті створив для тебе добірку найцікавіших манікюрних трендів весни 2020. Дивись та обирай, що тобі до душі!

Модний манікюр весна 2020

Синій колір

Наймодніший колір весни 2020 року – синій. Індіго, електрик, аквамарин, небесний, волошковий – у тренді будуть усі відтінки лазурі.

Тому, якщо ти довго не можеш обрати, яким лаком нафарбувати нігті – сміливо зупиняйся на синьому або блакитному. З таким манікюром ти точно виглядатимеш модно та вишукано.

 

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Публикация от Маникюр Тюмень (@luba_nail72)

 

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Весняні квіти на нігтях

Флористичні мотиви – невід’ємний атрибут весняного манікюру.  Вони виглядають ніжно і стильно водночас.

Листочки, квіти та маленькі батончики на нігтях – це справжній must-have весни 2020.

Кольори можеш обирати будь-які – від м’яких пастельних відтінків до  сміливих контрастів.

 

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Публикация от Анна Будник (@a.budnik_nails)

 

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Каміфубукі

Манікюр із конфетті каміфубукі – тренд сезону весна 2020. Такий декор зробить твій образ яскравим та ефектним. І однозначно підніме настрій.

Ти можеш щільно усипати всі нігтики різнокольоровими ромбиками та кружечками або ніжно прикрасити манікюр поодинокими блискітками. Вибір за тобою.

 

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Різнокольоровий манікюр

Одним із найцікавіших дизайнів весни стануть різнокольорові нігтики. На кожному пальці – свій відтінок.

Якщо вдало підібрати палітру – манікюр вийде цікавим та оригінальним.

 

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Публикация от Инна Маникюр (@manicur_inna)

 

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Публикация от Olga • Маникюр Балашиха (@zhuk_nailart)

Negative space

Трендовим рішенням для весняного манікюру стане дизайн negative space.

Напівпрозорі, частково непрофарбовані нігті ідеально підійдуть прихильницям мінімалізму в одязі та мейкапу в нюдових тонах.

 

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Публикация от Салон красоты Москва (@salonmalina)

 

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Публикация от TIPS NAIL BAR® + Beauty (@tipsnailbar)

 

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Публикация от lily princess & the polish (@ptp.nails)

Нагадаємо, раніше ми публікували ідеї дизайну манікюру на короткі нігті.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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Теги: манікюр, модні тренди
23.04.2020 10:30



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