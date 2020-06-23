Календар риболова на червень 2020 – коли добре клюватиме

Календар риболова на червень допоможе тобі вибрати день, коли риба найактивніше клюватиме.
Дотримуйся наших порад, і ти завжди повертатимешся з рибної ловлі додому з великим уловом.
Календар риболова на червень 2020
Найкращий кльов: 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29 червня
Хороший кльов: 1, 8, 13, 14, 23, 30 червня
Середній кльов: 2, 7, 15, 16, 17, 22 червня
Не клюватиме: 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21 червня
Молодий місяць сприяє хорошому кльову риби. Тож вирушати на риболовлю бажано саме в цей період. А от коли місяць піде на спад, клювання зменшиться.
Повний місяць також має вплив на кльов, і чимало рибалок вважають, що в таку ніч ловити рибу немає сенсу – все одно улову не буде.
Найкраще рибалити у той час, коли риба знаходиться в активному стані – на світанку, на заході сонця і коли на небі повний місяць.
А от уникати рибної ловлі бажано тоді, коли дме північний вітер.Також по темі: Магнітні бурі у червні 2020 – календар небезпечних дат Посівний календар садівника і городника на червень 2020 Чоловіча мода 2020: що будуть носити цього літа
Тепер ти знаєш, коли найкраще клюватиме у червні 2020 року. Користуйся календарем риболова та читай інші наші матеріали.
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