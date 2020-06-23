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ICTV / Ранок / Екологічна Японія: чому у країні видають інструкцію, як правильно сортувати сміття / 23.06.2020 18:50
23.06.2020 18:50
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Екологічна Японія: чому у країні видають інструкцію, як правильно сортувати сміття

Фото: Unsplash

Японія має свої особливі правила сортування сміття. Які саме – розповість українська емігрантка Анна.

У країні немає можливості мати сміттєзвалища, від яких страждає Україна. Тому влада вимагає від своїх громадян відповідального ставлення до цього. Тому всі японці сортують сміття. А недотримання правил теж має свої наслідки.

Система сортування сміття у Японії настільки заплутана і складна для запам’ятовування, що людям навіть видають інструкцію.

По-перше, усе сміття ділять на чотири категорії – відходи, що спалюються (по іншому горючі), відходи, які не підлягають спаленню – не горючі, відходи, які можна переробити, та крупногабаритне сміття.

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По-друге, в Японії немає контейнерів, куди б ви могли віднести сміття у будь-який зручний для час. Там для цього відведені спеціальні місця, а адміністрація міста зі свого боку встановлює графік щодо збору сміття – для кожного типу встановлений певний день та час.

Проте якщо в спеціальне місце винести сміття не у в ту дату та час, його просто залишать на вулиці.

Більше про сортування сміття у Японії – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки триває декрет у Німеччині.

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Теги: емігранти, Японія
23.06.2020 18:50



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