Екологічна Японія: чому у країні видають інструкцію, як правильно сортувати сміття

Японія має свої особливі правила сортування сміття. Які саме – розповість українська емігрантка Анна.

У країні немає можливості мати сміттєзвалища, від яких страждає Україна. Тому влада вимагає від своїх громадян відповідального ставлення до цього. Тому всі японці сортують сміття. А недотримання правил теж має свої наслідки.

Система сортування сміття у Японії настільки заплутана і складна для запам’ятовування, що людям навіть видають інструкцію.

По-перше, усе сміття ділять на чотири категорії – відходи, що спалюються (по іншому горючі), відходи, які не підлягають спаленню – не горючі, відходи, які можна переробити, та крупногабаритне сміття.

По-друге, в Японії немає контейнерів, куди б ви могли віднести сміття у будь-який зручний для час. Там для цього відведені спеціальні місця, а адміністрація міста зі свого боку встановлює графік щодо збору сміття – для кожного типу встановлений певний день та час.

Проте якщо в спеціальне місце винести сміття не у в ту дату та час, його просто залишать на вулиці.

Більше про сортування сміття у Японії – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки триває декрет у Німеччині.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.