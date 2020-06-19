Вихідні на День Конституції 2020: скільки будуть відпочивати українці

День Конституції 2020 подарує українцям додатковий вихідний день. Коли і скільки будемо відпочивати – читай у матеріалі.

День Конституції – одне з найважливіших державних свят України. Воно завжди відзначається 28 червня та є офіційним вихідним днем.

Оскільки цьогріч День Конституції припадає на неділю, то вихідний переноситься на понеділок, 29 червня.

Таким чином, українці матимуть довгий вікенд. Відпочивати будемо 3 дні поспіль – з 27 по 29 червня.

Окрім Дня Конституції, 28 червня в Україні святкуватимуть ще одне свято – День Молоді.

Загалом у червні 2020 вихідними днями будуть 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 та 29 число.

Вихідні на День Конституції – календар

Нагадаємо, раніше ми публікували посівний календар садівника і городника на червень.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.