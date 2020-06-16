Що садити у червні 2020: список овочів

Город готовий, а ти не знаєш, що посадити у червні? Ранок у Великому Місті готовий тобі допомогти. Ми дізналися, яке насіння добре зійде у цьому місяці.

В останні дні травня та на початку червня варто висаджувати овочі з пізнім дозріванням.

Особливо актуальна висадка у перший місяць літа для тих, у кого невелика земельна ділянка. Таким чином можна встигнути зібрати ранні плоди і посади пізні.

Що садити у червні

Коренеплоди – сюди входять морква, буряк, редька, картопля. Їх варто висаджувати на початку літа.

Пізні помідори – їх теж варто висаджувати у першій половині місяця, але під плівку, а згодом, у другій половині, їх можна пересаджувати у відкритий ґрунт.

Зелень – петрушка, селера, крес-салат кріп і базилік.

Огірки – їх краще всього висаджувати в другій половині червня. Якщо все зробити за рекомендаціями, то вони обіцяють порадувати своїми плодами уже через 2-3 місяці.

Гарбуз – його варто висаджувати у кінці травня та на початку червня. Якщо хочеш отримати хороший плід, то сади там, куди добре поступає сонце, і не забувай додавати добриво.

Пасльонові культури – перець, баклажани, томати. У червні їх можна спокійно садити у відкритий ґрунт. Розсаду томатів рекомендовано висаджувати у першій декаді місяця, а баклажани та перець – у другій.

Бобові культури – горох і квасоля. Їх можна садити у будь-якій половині місяця.

Капуста пізніх сортів – якщо плануєш висаджувати їх у відкритий ґрунт, то роби це після 10 червня. Краще займатись цим увечері, щоб рослини не постраждали від сонця.

Тепер ти знаєш, які овочі варто саджати у червні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати поле для посіву.

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