Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Модні сумки на літо 2020: які моделі будуть у тренді / 30.04.2020 11:42
30.04.2020 11:42
Поділитися

Модні сумки на літо 2020: які моделі будуть у тренді


Хочеш знати, які сумки будуть у моді влітку 2020? Тоді цей матеріал – для тебе.

Ранок у Великому Місті зібрав найголовніші тенденції нового сезону, які допоможуть тобі вибрати справді трендову річ.

Модні сумки на літо 2020

Солом’яна сумка

У тренді – сумки з натуральних матеріалів, особливе місце сере яких займає солома.

Виглядають вони оригінально і свіжо.

Цього літа з таким аксесуаром можна буде ходити не лише на пляж – вона доречно виглядатиме і на прогулянці містом, і навіть на вечірці.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от ВЯЗАНЫЕ СУМКИДОМАШНИЙ ДЕКОР (@ira_vyazhett)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от YourYarn Knit Clo & Straw Bags (@youryarn)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от FAINA TORBA (@faina_torba.ua)

Ретро-сумка

З подібною сумкою колись ходила твоя бабуся, тепер – твоя черга.

Адже у моду входять вінтажні ретро-сумки.

До речі, такий аксесуар не обовязково купувати в дорогому магазині – ти можеш пошукати його на блошиному ринку чи й справді взяти напрокат у бабусі.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Кожаные сумки boliri (@boliri_boliri)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Antique&Vintage rare Purses (@vintagebagsmoscow)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Винтаж, букинистика (@antik_style2)

Мікроскопічна сумка

Мініатюрна сумка виглядає мило і забавно, адже легко вміститься в твою долоньку.

Не впевнені, що це зручно, але однозначно дуже-дуже стильно.

Також по темі: Модний манікюр літо 2020: найсоковитіші тренди Модні кольори 2020: які відтінки зараз у тренді Брючні костюми і кольорові маски: модні тренди весни 2020

Носити її можна на шиї замість кулона, на руці замість браслета або на поясі.

Покласти туди можна хіба що помаду – але кого це лякає 🙂

Такий аксесуар точно оцінять ті, хто уважно слідкує за модними трендами.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Limelight Nova (@limelightnova)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от toostylists (@toostylists)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Anastasia Fedoseeva (@thestreetpie)

Шопінг-сумка

З однієї крайності – в іншу.

Цього літа тобі обовязково потрібна величезна сумка, куди вмістяться всі твої покупки.

Модель можеш вибрати будь яку на свій смак, головне – дотримуйся принципу «чим більше – тим краще».

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от la_reine_beauty_ (@la_reine_beauty_)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Одяг та взуття (@h.e.l.e.n.a_shop.ua)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от art_avoska – эко-сумки (@art_avoska)

Сумка color-block

Зверни увагу на актуальні цього літа сумки color-block.

Вони містять кілька однотонних кольорових блоків, які ідеально між собою поєднуються.

Стильно виглядатимуть як моделі пастельних тонів, так і класичний чорно-білий варіант.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от AlbinaAli (@albina_poisk_ali)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от ОДЕЖДА//ОБУВЬ//АКСЕССУАРЫ (@manica.shop)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Сумки ,Натуральна Шкіра (@urbanbag.prom.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди літа 2020.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: мода, модні тренди
30.04.2020 11:42



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати