Модні сумки на літо 2020: які моделі будуть у тренді

Хочеш знати, які сумки будуть у моді влітку 2020? Тоді цей матеріал – для тебе.
Ранок у Великому Місті зібрав найголовніші тенденції нового сезону, які допоможуть тобі вибрати справді трендову річ.
Модні сумки на літо 2020
Солом’яна сумка
У тренді – сумки з натуральних матеріалів, особливе місце сере яких займає солома.
Виглядають вони оригінально і свіжо.
Цього літа з таким аксесуаром можна буде ходити не лише на пляж – вона доречно виглядатиме і на прогулянці містом, і навіть на вечірці.
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Ретро-сумка
З подібною сумкою колись ходила твоя бабуся, тепер – твоя черга.
Адже у моду входять вінтажні ретро-сумки.
До речі, такий аксесуар не обовязково купувати в дорогому магазині – ти можеш пошукати його на блошиному ринку чи й справді взяти напрокат у бабусі.
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Мікроскопічна сумка
Мініатюрна сумка виглядає мило і забавно, адже легко вміститься в твою долоньку.
Не впевнені, що це зручно, але однозначно дуже-дуже стильно.Також по темі: Модний манікюр літо 2020: найсоковитіші тренди Модні кольори 2020: які відтінки зараз у тренді Брючні костюми і кольорові маски: модні тренди весни 2020
Носити її можна на шиї замість кулона, на руці замість браслета або на поясі.
Покласти туди можна хіба що помаду – але кого це лякає 🙂
Такий аксесуар точно оцінять ті, хто уважно слідкує за модними трендами.
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Шопінг-сумка
З однієї крайності – в іншу.
Цього літа тобі обовязково потрібна величезна сумка, куди вмістяться всі твої покупки.
Модель можеш вибрати будь яку на свій смак, головне – дотримуйся принципу «чим більше – тим краще».
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Сумка color-block
Зверни увагу на актуальні цього літа сумки color-block.
Вони містять кілька однотонних кольорових блоків, які ідеально між собою поєднуються.
Стильно виглядатимуть як моделі пастельних тонів, так і класичний чорно-білий варіант.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди літа 2020.
Фото: Unsplash