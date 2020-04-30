Модні сумки на літо 2020: які моделі будуть у тренді

Хочеш знати, які сумки будуть у моді влітку 2020? Тоді цей матеріал – для тебе.

Ранок у Великому Місті зібрав найголовніші тенденції нового сезону, які допоможуть тобі вибрати справді трендову річ.

Модні сумки на літо 2020

Солом’яна сумка

У тренді – сумки з натуральних матеріалів, особливе місце сере яких займає солома.

Виглядають вони оригінально і свіжо.

Цього літа з таким аксесуаром можна буде ходити не лише на пляж – вона доречно виглядатиме і на прогулянці містом, і навіть на вечірці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЯЗАНЫЕ СУМКИДОМАШНИЙ ДЕКОР (@ira_vyazhett) 6 Фев 2020 в 9:38 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YourYarn Knit Clo & Straw Bags (@youryarn) 7 Мар 2020 в 3:12 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FAINA TORBA (@faina_torba.ua) 29 Апр 2020 в 2:51 PDT

Ретро-сумка

З подібною сумкою колись ходила твоя бабуся, тепер – твоя черга.

Адже у моду входять вінтажні ретро-сумки.

До речі, такий аксесуар не обовязково купувати в дорогому магазині – ти можеш пошукати його на блошиному ринку чи й справді взяти напрокат у бабусі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кожаные сумки boliri (@boliri_boliri) 30 Июл 2019 в 10:32 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Antique&Vintage rare Purses (@vintagebagsmoscow) 21 Фев 2020 в 8:40 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Винтаж, букинистика (@antik_style2) 5 Апр 2020 в 12:27 PDT

Мікроскопічна сумка

Мініатюрна сумка виглядає мило і забавно, адже легко вміститься в твою долоньку.

Не впевнені, що це зручно, але однозначно дуже-дуже стильно.

Носити її можна на шиї замість кулона, на руці замість браслета або на поясі.

Покласти туди можна хіба що помаду – але кого це лякає 🙂

Такий аксесуар точно оцінять ті, хто уважно слідкує за модними трендами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Limelight Nova (@limelightnova) 11 Сен 2019 в 12:27 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от toostylists (@toostylists) 13 Апр 2020 в 11:37 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Fedoseeva (@thestreetpie) 9 Апр 2020 в 12:04 PDT

Шопінг-сумка

З однієї крайності – в іншу.

Цього літа тобі обовязково потрібна величезна сумка, куди вмістяться всі твої покупки.

Модель можеш вибрати будь яку на свій смак, головне – дотримуйся принципу «чим більше – тим краще».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от la_reine_beauty_ (@la_reine_beauty_) 21 Апр 2020 в 1:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одяг та взуття (@h.e.l.e.n.a_shop.ua) 5 Фев 2020 в 12:21 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от art_avoska – эко-сумки (@art_avoska) 24 Ноя 2019 в 3:24 PST

Сумка color-block

Зверни увагу на актуальні цього літа сумки color-block.

Вони містять кілька однотонних кольорових блоків, які ідеально між собою поєднуються.

Стильно виглядатимуть як моделі пастельних тонів, так і класичний чорно-білий варіант.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AlbinaAli (@albina_poisk_ali) 5 Окт 2019 в 4:29 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОДЕЖДА//ОБУВЬ//АКСЕССУАРЫ (@manica.shop) 20 Июл 2019 в 7:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сумки ,Натуральна Шкіра (@urbanbag.prom.ua) 8 Авг 2019 в 6:48 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди літа 2020.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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