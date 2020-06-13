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ICTV / Ранок / Модні купальники 2020: моделі, які зроблять тебе зіркою пляжу / 13.06.2020 11:20
13.06.2020 11:20
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Модні купальники 2020: моделі, які зроблять тебе зіркою пляжу


Який купальник купувати влітку 2020 року? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні модні тренди, які допоможуть тобі обрати ідеальну модель.

Дивись фото і обирай, що тобі до душі.

Модні купальники 2020

Високі вирізи на стегнах

Уже другий рік поспіль головним модним трендом у світі купальників стало поєднання завищеної талії та надвисоких вирізів на стегнах.

Причому, як у роздільних, так і в суцільних моделях.

У такому купальнику твої ноги будуть здаватися довшими, а талія – тонкою та виразною.

 

 

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Публикация от Купальники (@lamare_official)

 

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Публикация от @persona_grata_ch

Блискучі купальники

Хочеш бути в центрі уваги? Сміливо вирушай на пляж у купальному костюмі з металевим блиском.

Тільки уяви, як він бути сяяти на сонці!

Тож ти не матимеш жодного шансу залишитися непоміченою.

 

 

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Публикация от MARIYA PION ® FASHION MAMA (@mariyapion)

 

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Публикация от (@crazy_shop_od)

Купальник із бахромою

Любиш вдягатися оригінально та нестандартно? Зверни увагу на купальники з бахромою.

Ці кокетливі китиці стануть справжньою родзинкою твого пляжного луку.

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Вони додатуть йому нотки екстравагантності та грайливості.

До речі, бахрома добре виглядатиме на різних частинах купальника – на плавках, чашечках та навіть бретельках.

 

 

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Публикация от ЛЮКС Женская Одежда (@_lux_shop___)

Купальник зі шнуровкою

Цьогоріч дизайнери вирішили урізноманітнити купальники зав’язками і шнурівками.

І такі моделі одразу ж стали одним із найгарячіших трендів нового сезону.

Такий декор виглядає дуже актуально і знаходитися бути будь-де: і ззаду, і збоку, і спереду.

 

 

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Публикация от Купальники, одежда для фитнеса (@minibikini.nsk)

 

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Публикация от Женская Одежда Обувь Казань (@shop_kazan__)

Спортивні купальники

Літній відпочинок – це не тільки красива засмага, але й активні ігри на пляжі.

Волейбол, бадмінтон, катання на водних атракціонах – цсе це зручно робити у спортивному купальнику без зайвого декору.

Комфортні мінімалістичні моделі не сковують рух, а головне – вони зараз на піку моди!

 

 

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Публикация от @wizzluv

 

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Публикация от ЯКІСНА ПОЛЬСЬКА БІЛИЗНА (@bilyzna.boutique)

Купальники з бретелькою на одне плече

У цьому сезоні дизайнери пропонують уважно придивитися до купальників із бретелькою на одне плече.

Авжеж, рівномірної засмаги в такій моделі буде досягнути важно.

А от для пляжної вечірки це саме те, що треба!

 

 

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Публикация от Osha_style (@osha_style)

 

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Публикация от (@bikini66_ekb_)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні шляпи 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: модні тренди
13.06.2020 11:20



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