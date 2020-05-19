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ICTV / Ранок / Дитина не дає працювати? Поради психолога / 19.05.2020 15:55
19.05.2020 15:55
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Дитина не дає працювати? Поради психолога


Що робити, якщо дитина не дає працювати? Психологиня Марина Петрович дала низку корисних порад.

Під час COVID-19 та карантину батьки змушені працювати з дому, проте діти вимагають більше уваги, ніж зазвичай.

Часто батьки вважають, що декілька чарівних слів можуть допомогти пояснити дитині свої потреби, але вони не можуть підібрати такі слова. Насправді ж, їхня основна проблема – це страх бути поганими батьками, –говорить психологиня проекту Mindly Марина Петрович.

Цей страх породжує 5 основних ілюзій:

  • батьки мають бути доступні для дитини 24 години на добу;
  • мати має доказувати дитині свою любов;
  • всі бажання дитини потрібно виконувати;
  • дитині потрібно дуже багато часу;
  • дитина  – найважливіше у житті.

Як не стати заручником своїх ілюзій та правильно побудувати діалог з дитиною – психологиня Марина Петрович дала корисні поради у відео.

Нагадаємо, Ранок у Великому Місті співпрацює з проектом емоційної та психологічної підтримки Mindly, який проводить безкоштовні інтерактивні онлайн-лекції з психологами на своєму YouTube-каналі.

Також по темі: Як подолати страх хвороби – поради психотерапевта 5 кроків виходу зі стресу - корисні поради психолога Де шукати позитив під час карантину: поради психотерапевта

Спеціалісти на конкретних “карантинних” прикладах розбирають різні ситуації, в яких знаходиться на сьогодні населення.

Мета – дати дієві інструменти, щоб протистояти негативному психологічному впливу Covid-19 та карантину, не допустити погіршення емоційного стану українського населення.

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Теги: Mindly, Діти, Здоров'я, карантин, корисні поради, психолог
19.05.2020 15:55



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