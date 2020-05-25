Батьки і діти на карантині: як не порушувати особисті кордони

Сім’я на карантині, як екіпаж підводного човна: всі знаходятся в замкнутому просторі, і порушують кордони одне одного – розповідає Юлія Гайдук, кризова психологиня Mindly.
Не порушувати кордони один одного – це першочергова річ, яку треба усвідомити всім членам сім’ї.
Але як це зробити? Психологиня дала низку корисних порад.
- Якщо ви 24 години на добу знаходитесь поруч – це не означає, ви можете мати доступ до кожного члена сім’ї кожну хвилину.
- Батьки часто використовують карантин для посилення контролю за своїми дітьми, хоча, насправді, їм необхідно навпаки дати їм більше свободи, адже вони лишилися звичного їм “вільного” простору школи, спортивних занять, тощо.
- Ні в якому разі не намагайтеся проконтролювати навчальний процес ваших дітей та примусити їх вчитися краще, не перевіряйте кожну букву та вправу.
- Змусити навчатися краще практично неможливо, проте нашкодити здоров’ю дитини цілком реально. Натомість спробуйте усвідомити самі та донести до дитини, що навчання це цілком відповідальність самої дитини, а також поясніть чому це їй необхідно.
У відеоматеріалі дізнайтеся більше про те, як можуть поводити себе діти на карантині, та як правильно реагувати на такі життєві ситуації
Нагадаємо, Ранок у Великому Місті співпрацює з проектом емоційної та психологічної підтримки Mindly, який проводить безкоштовні інтерактивні онлайн-лекції з психологами на своєму YouTube-каналі.
Спеціалісти на конкретних “карантинних” прикладах розбирають різні ситуації, в яких знаходиться на сьогодні населення.
Мета – дати дієві інструменти, щоб протистояти негативному психологічному впливу Covid-19 та карантину, не допустити погіршення емоційного стану українського населення.
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