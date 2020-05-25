Батьки і діти на карантині: як не порушувати особисті кордони

Сім’я на карантині, як екіпаж підводного човна: всі знаходятся в замкнутому просторі, і порушують кордони одне одного – розповідає Юлія Гайдук, кризова психологиня Mindly.

Не порушувати кордони один одного – це першочергова річ, яку треба усвідомити всім членам сім’ї.

Але як це зробити? Психологиня дала низку корисних порад.

Якщо ви 24 години на добу знаходитесь поруч – це не означає, ви можете мати доступ до кожного члена сім’ї кожну хвилину.

Батьки часто використовують карантин для посилення контролю за своїми дітьми, хоча, насправді, їм необхідно навпаки дати їм більше свободи, адже вони лишилися звичного їм “вільного” простору школи, спортивних занять, тощо.

Ні в якому разі не намагайтеся проконтролювати навчальний процес ваших дітей та примусити їх вчитися краще, не перевіряйте кожну букву та вправу.

Змусити навчатися краще практично неможливо, проте нашкодити здоров’ю дитини цілком реально. Натомість спробуйте усвідомити самі та донести до дитини, що навчання це цілком відповідальність самої дитини, а також поясніть чому це їй необхідно.

У відеоматеріалі дізнайтеся більше про те, як можуть поводити себе діти на карантині, та як правильно реагувати на такі життєві ситуації

Нагадаємо, Ранок у Великому Місті співпрацює з проектом емоційної та психологічної підтримки Mindly, який проводить безкоштовні інтерактивні онлайн-лекції з психологами на своєму YouTube-каналі.

Спеціалісти на конкретних “карантинних” прикладах розбирають різні ситуації, в яких знаходиться на сьогодні населення.

Мета – дати дієві інструменти, щоб протистояти негативному психологічному впливу Covid-19 та карантину, не допустити погіршення емоційного стану українського населення.

Фото: Unsplash

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