Вихідні в червні 2020: скільки будемо відпочивати на свята

У червні 2020 на українців чекають 2 додаткові вихідні дні.
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У червні 2020 року для працівників із п’ятиденним робочим тижнем будуть 10 вихідних і 20 робочих днів.Також по темі: Календар риболова на червень 2020 – коли добре клюватиме Посівний календар садівника і городника на червень 2020 Що садити у червні 2020: список овочів
Додаткові вихідні плануються 8 і 29 червня, таким чином двічі за місяць українці матимуть довгі вікенди.
7 червня відзначається Трійця, а 28 червня – День Конституції.
Оскільки обидва свята припадають на неділю, то, відповідно, вихідні переносяться на найближчий понеділок.
Таким чином, вихідними днями у червні 2020 будуть: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 та 29 число.
Вихідні у червні 2020 – календар
Нагадаємо, раніше ми розповідали про магнітні бурі у червні 2020.
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