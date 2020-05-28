Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Вихідні в червні 2020: скільки будемо відпочивати на свята / 28.05.2020 18:15
28.05.2020 18:15
Поділитися

Вихідні в червні 2020: скільки будемо відпочивати на свята


У червні 2020 на українців чекають 2 додаткові вихідні дні.

Коли саме будемо відпочивати в перший місяць літа – розповість Ранок у Великому Місті.

У червні 2020 року для працівників із п’ятиденним робочим тижнем будуть 10 вихідних і 20 робочих днів.

Також по темі: Календар риболова на червень 2020 – коли добре клюватиме Посівний календар садівника і городника на червень 2020 Що садити у червні 2020: список овочів

Додаткові вихідні плануються 8 і 29 червня, таким чином двічі за місяць українці матимуть довгі вікенди.

7 червня відзначається Трійця, а 28 червня – День Конституції.

Оскільки обидва свята припадають на неділю, то, відповідно, вихідні переносяться на найближчий понеділок.

Таким чином, вихідними днями у червні 2020 будуть: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 та 29 число.

Вихідні у червні 2020 – календар

Вихідні в червні 2020

Нагадаємо, раніше ми розповідали про магнітні бурі у червні 2020.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: додаткові вихідні
28.05.2020 18:15



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати