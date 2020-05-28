Вихідні в червні 2020: скільки будемо відпочивати на свята

У червні 2020 на українців чекають 2 додаткові вихідні дні.

Коли саме будемо відпочивати в перший місяць літа – розповість Ранок у Великому Місті.

У червні 2020 року для працівників із п’ятиденним робочим тижнем будуть 10 вихідних і 20 робочих днів.

Додаткові вихідні плануються 8 і 29 червня, таким чином двічі за місяць українці матимуть довгі вікенди.

7 червня відзначається Трійця, а 28 червня – День Конституції.

Оскільки обидва свята припадають на неділю, то, відповідно, вихідні переносяться на найближчий понеділок.

Таким чином, вихідними днями у червні 2020 будуть: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 та 29 число.

Вихідні у червні 2020 – календар

Нагадаємо, раніше ми розповідали про магнітні бурі у червні 2020.

Фото: Pixabay

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