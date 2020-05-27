Як не вбити одне одного під час карантину: поради психолога

Як вибудувати власні кордоні і не вбити одне одного під час карантину.



Наше життя стало іншим, змінився ритм роботи, стало більш тісним наше коло спілкування, говорить психологиня проекту Mindly Марина Петрович.

Тож тепер ми живемо одразу в двох реальностях: у новій – зовнішній, та старій – наших звичках, укладі життя, який ми й надалі намагаємось використовувати в новій, зміненій реальності.

У період самоізоляції найбільш поширеною проблемою, що призводить до емоційного напруження та психосоматичних проявів, є порушення власних кордонів – як фізичних, так і емоційних.

Наше тіло розповідає нам про наші емоції, які виражаються в психосоматиці. Проблеми зі шкірою, горлом, животом, головою, та спиною можуть мати часто емоційні причини.

Детальніше про те, як вибудовувати власні кордони, зрозуміти прояви власного організму, дивіться у відео з психологинею Мариною Петрович.

Нагадаємо, Ранок у Великому Місті співпрацює з проектом емоційної та психологічної підтримки Mindly, який проводить безкоштовні інтерактивні онлайн-лекції з психологами на своєму YouTube-каналі.

Спеціалісти на конкретних “карантинних” прикладах розбирають різні ситуації, в яких знаходиться на сьогодні населення.

Мета – дати дієві інструменти, щоб протистояти негативному психологічному впливу Covid-19 та карантину, не допустити погіршення емоційного стану українського населення.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.