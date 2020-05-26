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ICTV / Ранок / 5 причин додати йогурт до раціону: корисні властивості / 26.05.2020 18:00
26.05.2020 18:00
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5 причин додати йогурт до раціону: корисні властивості


Корисний властивості йогурта – чому важливо їсти цей смачний продукт.

Йогурт – один із найпопулярниших молочнокислих продуктів. Він не лише чудово смакує, але й має цілу низку лікувальних властивостей.

Корисні властивості йогурта

Йогурт для травлення

Йогурт – це відмінна підтримка для системи травлення.

Завдяки високому вмісту живих біфідобактерій, він покращує кислотність шлунка, запобігає діареї, запору та навіть раку кишечника.

Ти не лише чудово почуватимешся, але й помітиш, як покращився стан шкіри.

Йогурт спалює жир

Натуральний йогурт містить важливу речовину L-карнитин, яка допомагає спалювати жир.

Аби побачити ефект, потрібно поєднувати щоденне вживання йогурту з помірним фізичним навантаженням.

Справа в тому, що під час спалювання жирів в організмі вивільняється енергія, яка підвищує ефективність твоїх тренувань. Тож не забувай випити склянку йогурту за годину до відвідування спортзалу.

йогурт фото

Йогурт для жіночого здоровя

Молочнокислі бактерії, що містяться в йогурті, захищають організм від грибкових захворювань і піклуються про нормальний стан мікрофлори.

Саме тому жінки, які полюбляють цей продукт, менш схильні до неприємного жіночого захворювання – молочниці.

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Йогурт сповільнює старіння

Здається, еліксир молодості знайдено! Науковці довели, що йогурт здатен уповільнювати процеси старіння організму.

А все тому, що корисну містить молочну кислоту.

Вона вбиває шкідливі бактерії, які викликають процеси гниття їжі в кишечнику.

йогурт фото

Йогурт покращує імунітет

У людей, які регулярно вживають не менше склянки йогурту на день, зростає кількість T-клітин у крові.

А, як відомо, саме вони допомагають організму протистояти вірусам, бактеріям та алергенам.

Відзначимо, що все це стосується натурального йогурта без цукру та інших домішок. Тож надавати перевагу бажано саме йому. А фрукти, ягоди, мед чи інші добавки ти можеш додати самостійно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості шоколаду.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: Здоров'я, корисні властивості, правильне харчування
26.05.2020 18:00



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