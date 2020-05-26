5 причин додати йогурт до раціону: корисні властивості

Корисний властивості йогурта – чому важливо їсти цей смачний продукт.
Йогурт – один із найпопулярниших молочнокислих продуктів. Він не лише чудово смакує, але й має цілу низку лікувальних властивостей.
Корисні властивості йогурта
Йогурт для травлення
Йогурт – це відмінна підтримка для системи травлення.
Завдяки високому вмісту живих біфідобактерій, він покращує кислотність шлунка, запобігає діареї, запору та навіть раку кишечника.
Ти не лише чудово почуватимешся, але й помітиш, як покращився стан шкіри.
Йогурт спалює жир
Натуральний йогурт містить важливу речовину L-карнитин, яка допомагає спалювати жир.
Аби побачити ефект, потрібно поєднувати щоденне вживання йогурту з помірним фізичним навантаженням.
Справа в тому, що під час спалювання жирів в організмі вивільняється енергія, яка підвищує ефективність твоїх тренувань. Тож не забувай випити склянку йогурту за годину до відвідування спортзалу.
Йогурт для жіночого здоров‘я
Молочнокислі бактерії, що містяться в йогурті, захищають організм від грибкових захворювань і піклуються про нормальний стан мікрофлори.
Саме тому жінки, які полюбляють цей продукт, менш схильні до неприємного жіночого захворювання – молочниці.Також по темі: Рецепт йогуртового желе від телеведучого Антона Равицького Простий експеримент допоможе визначити натуральність йогурту 5 напоїв для вічної молодості
Йогурт сповільнює старіння
Здається, еліксир молодості знайдено! Науковці довели, що йогурт здатен уповільнювати процеси старіння організму.
А все тому, що корисну містить молочну кислоту.
Вона вбиває шкідливі бактерії, які викликають процеси гниття їжі в кишечнику.
Йогурт покращує імунітет
У людей, які регулярно вживають не менше склянки йогурту на день, зростає кількість T-клітин у крові.
А, як відомо, саме вони допомагають організму протистояти вірусам, бактеріям та алергенам.
Відзначимо, що все це стосується натурального йогурта без цукру та інших домішок. Тож надавати перевагу бажано саме йому. А фрукти, ягоди, мед чи інші добавки ти можеш додати самостійно.
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