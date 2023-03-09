Додавати в борщ, смакувати з варениками і голубцями чи використовувати для десертів.

Здавалося б, зі сметаною можна все й одразу!

Саме через багатофункціональність, без цього продукту не обійтися в кулінарії.

Але чи часто ми замислюємось про те, наскільки корисною або навпаки — шкідливою є така звична для нас сметана?

Ранок у Великому Місті вирішив зважити всі “за” і “проти” й остаточно розібратися у цьому питанні.

Сметана: корисна чи шкідлива?

Шкода сметани

Позитивне залишимо на десерт, а поки розберемося, у чому ж полягає шкода сметани.

Насамперед це стосується магазинного продукту, до складу якого входять компоненти із сумнівними властивостями.

Не рекомендується вживати його людям при виразці шлунка або гастриті з підвищеною кислотністю.

Річ у тім, що в такому виробі міститься багато органічних кислот і різних добавок, які тільки погіршують стан хворого.

Але і натуральний продукт має темну сторону.

Домашня сметана є надто жирною, тому може створити значне навантаження на жовчний міхур і печінку, а також призвести до збільшення ваги.

У складі сметани також міститься холестерин, здатний відкладатися на судинах, блокуючи їх нормальне функціонування.

Тому з обережністю її потрібно вживати й тим, у кого є проблеми із серцево-судинною системою.

Користь сметани

Але не варто засмучуватись.

На захист смачної та поживної сметани ми підготували цілу низку переваг.

Кисломолочні бактерії, які використовуються при виробництві продукту, позитивно впливають на кишковий тракт.

А користь сметани для жіночого організму взагалі важко переоцінити:

високий вміст міді сприяє виробленню жіночих гормонів і налагоджує функції яєчників;

калій, магній, вітаміни А та Е, які містяться у продукті, дбають про красу волосся і шкіри;

велика кількість кальцію чудово підійде вагітним жінкам.

Чоловіків сметана теж має чим потішити.

Вона сприятливо впливає на поліпшення потенції і допомагає підтримувати силу м’язів.

Висновок

Отже, як і всі інші продукти, сметана може приносити людському організму, як користь, так і шкоду.

Щоб перша переважала, слід:

споживати свіжу та натуральну сметану;

додавати її у свої страви зранку або в обідню пору;

не надто часто поєднувати продукт із смаженою картоплею, крупами і хлібобулочними виробами;

і, як завжди, знати міру.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості малини.

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