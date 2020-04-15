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ICTV / Ранок / Що приготувати з редису: найкращі рецепти / 15.04.2020 17:10
15.04.2020 17:10
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Що приготувати з редису: найкращі рецепти


Рецепти страв з редису – що приготувати з гострого коренеплоду.

Весна це сезон хрусткого, гострого та дуже корисного коренеплоду – редису. І зараз його варто їсти якнайчастіше.

Адже редис багатий на вітаміни В, С, РР та цілу низку мікроелементів. Зокрема, кальцій, фосфор, калій, хром, фтор та магній.

Але якщо тобі вже набридло їсти редис просто так, можна проекспериментувати, додаючи його в різні страви.

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Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі рецепти з редису, з приготуванням яких впорається навіть новачок.

Що приготувати з редису – рецепти

Кімчі з редису по-корейськи

редис фото

Інгредієнти

  • Редис – 500 г
  • Зелень – 1 пучок
  • Часник 4 зубчики
  • Бальзамічний або яблучний оцет – 1 ст.л.
  • Соєвий соус – 1 ст.л.
  • Сіль – 1 ч.л. без гірки.
  • Цукор – 2 ч.л.
  • Перець чілі, чорний перець, коріандр, сушений імбир – за смаком

Приготування

  1. Помий та поріж редис і склади в глибоку миску.
  2. Наріж зелень і часник, додай до редису.
  3. Додай сіль, цукор, спеції, оцет та соєвий соус.
  4. Ретельно перемішай, накрий кришкою та залиш маринуватися на 6-12 годин.

Брускети з редисом

бутерброди фото

Інгредієнти

  • Редис – 10 шт.
  • Житні тости – 10 шт.
  • Сир – 200 г
  • Сметана – 30 г
  • Зелень – 5 гілочок
  • Сіль за смаком

Приготування

  1. Змішай сир зі сметаною та сіллю – і намасти тости цією масою.
  2. Прикрась брускети кружельцями редису та зеленню.

Запечений редис

 

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Публикация от Тату Кривой Рог (@elinaposhotian)

Інгредієнти

  • Редис – 500 г
  • Сіль – 2 щіпки
  • Олія – 40 мл
  • Цибуля зелена – 5 гілочок
  • Прянощі – за смаком.

Приготування

  1. Помий редис і цибулю. Кожну редиску розріж навпіл.
  2. Додай олію, сіль та прянощі.
  3. Виклади форму для запікання пергаментом, виклади туди редис та відправ у духовку на при 200С ° на 20 хвилин.
  4. Посип нарізаною цибулею та подавай як гарнір до м’яса або риби.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості редису.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: рецепти
15.04.2020 17:10



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